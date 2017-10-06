Ремонтом дорог в Молдове займется китайская компания

Министерство экономики и инфраструктуры заключило с китайской компанией Metallurgical Group Corporation меморандум о намерениях по ремонту дорог. Документ подписали Октавиан Калмык и глава компании Гу Юсян, сообщает Newsmaker.md со ссылкой на пресс-службу министерства.

Документ предусматривает несколько проектов реабилитации дорог в Молдове в четыре этапа. На первом этапе предполагается ремонт дорожного полотна общей протяженностью 181,9 км и стоимостью €159 млн. На следующих этапах участки дорог, которые необходимо отремонтировать, определят на совместных заседаниях представителей министерства и компании подрядчика.

Как отметил министр, ремонт дорог в рамках первого проекта должен начаться не позже весны 2018 года.

Замминистра экономики Виталие Юрку добавил, что финансовую и техническую помощь Молдове в реализации такого масштабного проекта окажут Всемирный банк, ЕБРР и Европейская комиссия.

Компания Metallurgical Group Corporation работает при поддержке китайского правительства в 70 странах мира. Ее годовой доход — составляет $30 млрд.