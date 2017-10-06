Рейтинг молдавских фруктов, любимых на востоке и на западе

Предпочтения иностранных государств классифицируют фрукты по виду и географии. Сливы и виноград предпочитают соседние страны, кроме СНГ, такие как: Румыния, Польша, Чехия, Словакия, а с недавнего времени и страны Западной Европы.

А яблоки экспортируются в основном в восточные страны, в частности в СНГ. Такую оценку сделал для IPN исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров фруктов „Moldova Fruct” Юрие Фалэ.

По словам директора „Moldova Fruct”, рынок экспорта для яблок немного отличается, потому что ЕС является производителем и основным игроком в сфере торговли яблоками. В этом контексте Европейский союз становится сильным конкурентом, и это накладывает отпечаток на цены на рынке.

Диверсификация рынков сбыта является проблемой для молдавских производителей, так как предполагает освоение, адаптацию и ориентацию экспорта фруктов на новые рынки. В то же время, экстремальные метеоусловия, а так же дефицит рабочей силы являются проблемами, с которыми сталкиваются производители и экспортеры фруктов из Молдовы.

„Это беспокоит нас, и для смягчения негативных последствий, необходимо ввести и поднять производительность труда путем внедрения технологий, которые сократили бы ручную работу, которая есть в секторе производства фруктов”, - сказал директор „Moldova Fruct”.



Юрие Фалэ считает, что производители фруктов должны еще много работать в вопросе экспорта. Они должны учиться торговать с более отдаленными странами, не бояться возможных рисков, потому что интернационализация торговли и миграция торговли фруктами из дезорганизованной торговли в сети магазинов принесет только пользу.

„Решением этих проблем не должны заниматься только сами производители, но и государственные учреждения, которые должны провести необходимые реформы и предоставить помощь, которую нужно направить в приоритетные области. Мы действительно рассчитываем на поддержку со стороны государства и, конечно же, партнеров из ЕС. Партнеры по развитию, такие как доноры, так же должны сосредоточить усилия, чтобы сделать нас конкурентоспособными”, - сказал Юрие Фалэ.

Исполнительный директор „Moldova Fruct” добавил, что международные стандарты не пугают производителей и экспортеров молдавских фруктов, потому что они давно прошли европейский „тест качества”. Вместе с тем, реализация молдавских фруктов в магазинах Российской Федерации, которая ввела иногда более строгие стандарты, чем в Европейском союзе, является еще одним доказательством этому.