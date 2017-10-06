Замминистра финансов задержана по итогам обысков в Минфине

Заместитель министра финансов, Мария Карауш, задержана этим утром по результатам обысков в министерстве финансов.

Фотографией на которой чиновницу сопровождают сотрудники НЦБК разместил у себя на странице в социальной сети муниципальный советник Илиан Кашу.

Мария Кэрэуш была назначена вице-министром финансов в 2010 году. До этого она занимала должность начальника Управления финансов кишиневской примэрии.

Этим утром офицеры НЦБК провели обыски в здании Министерства финансов. По имеющейся информации следственные мероприятия начаты этим утром по делу о коррупции.

Под подозрением находятся несколько сотрудников учреждения.

По информации СМИ, процессуальные действия проводятся в рамках расследования фальсификации результатов тендеров по публичным закупкам. Обыски проходили в том числе по месту жительства подозреваемых.