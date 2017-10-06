Бюджетники, внося всего 35 процентов в пенсионный бюджет, получают завышенные пенсии

Реформа пенсионной системы, внедряемая в Республике Молдове с начала текущего года, не соответствует ожиданиям пенсионеров и будущих пенсионеров. Существует много пробелов, которых власти должны устранить, чтобы создать недискриминационную пенсионную систему. Выводы содержатся в исследовании, представленном в четверг, 5 октября, в рамках „круглого стола”, который анализирует недостатки нового Закона о пенсии. Исследование было проведено Фондом Фридриха Эберта (FES) в Молдове, в партнерстве с Национальной конфедерацией профсоюзов Молдовы (НКПМ), передает IPN.

По данным исследования, одним из недостатков реформы является отмена финансовой поддержки в 180 и 100 леев, которая выдавалась ежемесячно за полный и неполный стаж к пенсиям, которые выросли с 1 апреля 2017 года. С другой стороны, эта финансовая поддержка сохранилась для пенсий, которые были установлены до этой даты. Исследование рекомендует заменить финансовую помощь базовой пенсией для всех пенсионеров, в зависимости от стажа и, независимо от их доходов и момента назначения пенсии.

Другим недостатком новой реформы является момент индексации пенсий. Согласно новым правилам, пенсии ежегодно корректируется 1 апреля, и только если индекс потребительских цен (ИПЦ) превысит 2%. Рекомендуется поводить индексацию пенсий каждый раз, когда ИПЦ перейдет порог в 2%.

Право досрочного выхода на пенсию за три года до официального пенсионного возраста считается дискриминационным положением, когда речь идет о женщинах и мужчинах. Мужчины имеют право претендовать на досрочную пенсию с 1 января 2017 года, если имеют полный страховой стаж в 33 года и 6 месяцев, а женщины должны ждать до 1 июля 2022 года. Рекомендуется, чтобы этот срок был одинаковым как для женщин, так и для мужчин, с 1 января 2017 года.

Согласно исследованию, в настоящее время социальные взносы работников в государственной системе составляют 35% от стоимости пенсий в государственном секторе, остальная часть взносов принадлежит частному сектору. Таким образом, несправедливо, чтобы работники частного сектора, которые имеют низкие пенсии, по достижении пенсионного возраста субсидировали пенсии тех, кто работает в государственном секторе, и имеют более высокие пенсии. Таким образом, нужно изменить ст. 34 нового закона о финансировании пенсий в государственном секторе.

В то же время следует отметить, что новый закон дискриминирует определенные категории работников-пенсионеров, речь идет о тех, которые задействованы в тяжелых и вредных работах, которым были аннулированы льготы, которые они имели при установлении пенсионного возраста. Авторы исследования считают, что необходимо вернуться к старым положениям, согласно которым эти категории могли досрочного выйти на пенсию и иметь более короткий стаж.

Вице-председатель НКПМ Серджиу Саинчук отметил в ходе „круглого стола”, что реформа пенсионной системы является необходимой для Республики Молдова, однако параллельно с ней нужно было проводить и другие реформы. „Нужны были реформы в таких областях, как: борьба с теневой экономикой, нелегальной работой и выплатой зарплаты в конвертах. Реформа требует мер и в отношении привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы. Все эти реформы были объявлены, но было бы хорошо, чтобы они внедрялись быстрей, чтобы эффект был заметен”, - заявил Серджиу Саинчук.

16 декабря 2016 года парламент принял реформу пенсионной системы, согласно которой, женщины и мужчины в Республике Молдова будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет. Пенсионный возраст будет расти поэтапно. Мужчины начнут выходить на пенсию в 63 года с 1 января 2019 года, а женщины – в 2028 году. И трудовой стаж будет единым: 34 года. Для мужчин новый стажа будет устанавливаться с 1 июля 2018 года, а для женщин с 1 июля 2024. Увеличение было объяснено тем, что происходит старение населения, а число пенсионеров растет быстрее, чем число работающих лиц.