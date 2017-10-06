Премьер-министр Украины выступил в Молдове против «языка ультиматумов»

Владимир Гройсман рассказал о последствиях вызвавшего беспрецедентный международный скандал закона об образовании.

Сегодня, 6 октября, с рабочим визитом в Кишиневе побывал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он встретился с главой правительства Молдовы Павлом Филипом, после чего оба чиновника выступили на пресс-конференции.

В своей речи Гройсман затронул тему недавно принятого на Украине и вызвавшего беспрецедентный международный скандал закона об образовании.

– Сейчас наше министерство иностранных дел проводит разъяснительную работу, консультации.

Мы умеем слышать, с уважением относимся к вопросам, которые поднимают наши партнеры. Но мы не привыкли говорить на языке ультиматумов, нам важно поддерживать дружеский диалог, – заявил Гройсман.

Как всем понятно, под «ультиматумами» украинский премьер подразумевал резкое осуждение этого дискриминационного закона Молдовой, Румынией, Венгрией и Россией.

– Это закон не против кого-то, это закон о качестве – новом качестве образования. Мы ценим и уважаем каждое национальное меньшинство, проживающее в Украине, которое считает Украину своей родиной, – попытался объясниться Гройсман.

Даже в этой фразе премьера прозвучала дискриминация. Для веками проживающих там национальных меньшинств Украина является родиной. Но, видимо, Гройсман полагает, что это родина лишь для украинцев, остальные могут только «считать» ее таковой.

Новый закон, принятый Верховной Радой, ведет к отмене системы образования на родном языке для этнокультурных меньшинств Украины. В связи с этим многие румыны, молдаване, венгры и другие этнические группы попросили помощь со стороны соседних стран и международных организаций.

Недавно президент Молдовы Игорь Додон обратился к украинским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, в свою очередь. заявил, что, подписав закон, Украина «может забыть об интеграции в Европу». Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил свой визит в Киев, назвав это решение «весьма серьезным дипломатическим сигналом».

Справедливое возмущение и закономерную реакцию лидеров соседних стран Гройсман расценил как «ультиматумы». Впрочем, стоит ли удивляться?