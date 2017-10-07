Молдавский премьер Филип: «Мы не виноваты, что отношения с Россией испортились

Премьер-министр недоволен тем, что отношения нашей страны с Россией «находятся в подвешенном состоянии».

Самый лучший, самый ловкий, самый хитрый молдавский политик — это Павел Филип! Наш премьер-министр. Не устаю удивляться его умению перекладывать свою вину на чужие плечи. В политике наш премьер - прямо как Дэвид Копперфильд!

Намедни Павел Филип на ТВ выступал и заговорил об отношениях Молдовы с Россией. «Эти отношения практически находится в подвешенном состоянии, потому что два государства не ведут диалога на правительственном уровне, — трагически вздохнул наш премьер и прискорбно заметил. - Мы абсолютно недовольны этим. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин был и сопредседателем межправительственной комиссии, и поскольку он не может приехать в Молдову, это означает, что не обсуждаются вопросы, которые должны быть решены. Для Республики Молдова отношения с Российской Федерацией важны, и Молдова хочет иметь хорошие отношения с Россией!»

А не вы ли, господин Филип, вместе с правительством и парламентом объявили Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в нашей стране? Не пускаете в Молдову туристов, ученых, политологов, даже артистов! Не вы ли все делаете для того, чтобы ухудшить отношения с нашим стратегическим партнером и вовсе отпустить их до точки замерзания?

Не вы ли пытаетесь изменить формат миротворческой миссии на Днестре и заставить Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья? И после этого лицемерно сожалеете о том, что молдо-российские отношения находятся в подвешенном состоянии, а они, эти отношения, для Молдовы важны, и наша страна хочет иметь хорошие отношения с Россией!

«Правительство что-то перепутало, - написал в соцсетях президент страны Игорь Додон. - Отношения с Российской Федерацией в подвешенном состоянии не у Молдовы, а у Демократической партии и у её лидеров. За 7 месяцев экспорт молдавской продукции в Россию вырос в разы, на отдельные виды товаров – в 19 раз. В России работает более полумиллиона молдавских граждан, многие из которых получили миграционную амнистию.

Буквально на прошлой неделе Молдову посетили представители 44 крупных российских туристических компаний. Регулярно проходят встречи представителей двух стран на уровне администрации президента, на межпарламентском уровне, на уровне региональных и местных властей. На следующей неделе пройдёт встреча президентов Молдовы и России.

Поэтому мой совет правительству и руководству ДПМ: прислушайтесь к мнению более 65% молдавских граждан, которые хотят дружить с Россией, и не теряйте время в надежде испортить наши двухсторонние отношения. Ничего у вас не получится! Народ Молдовы хочет дружить с Россией, и дружба наших стран будет крепнуть».

К этим словам добавить нечего.

Леонид РЯБКОВ