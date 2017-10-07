Удачный тактический ход ППДП. Как отреагирует власть?

Инициатива партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) организовать референдум по вопросу изменения избирательной системы стала удачным тактическим ходом, который доказал, что эта партия дополняет свою политическую деятельность новыми элементами. Вместе с тем, этот ход доказывает и то, что ППДП нашла более широкий подход к политической борьбе, и учится действовать наступательно, внося в политическую повестку дня свои коррективы, и вынуждая своих оппонентов играть по правилам ППДП.

Предложение организовать референдум несет в себе яркие признаки игры на опережение. Например, в последнее время часто и много говорят о вводе второго тура голосования в одномандатных округах, а к этому процессу (по слухам) хотят привлечь и представителей правоцентристской проевропейской оппозиции, во избежание победы левых проросийских сил на выборах. Еще, предложив этот референдум, ППДП существенно сократила пространство для маневра правящей власти. Теперь ППДП не будет вынуждена лишь отвечать на возможные приглашения власти принять участие в дебатах или поддержать ввод второго тура – теперь ППДП сделала своего рода контрпредложение на еще не поступившее предложение, но при этом, установила границы своего диалога с властью, а границей является назначение даты проведения этого референдума.

Также можно догадаться, что этой инициативой ППДП косвенно отвечает на приглашение ДПМ создать правящую коалицию после следующих выборов. Несмотря на то, что ППДП полностью отвергает любое сотрудничество с ДПМ в будущем парламенте, если такой момент наступит, ППДП понадобятся более достойные, чем сейчас аргументы. Идея этого референдума и может стать тем сильным аргументом после следующих выборов.

Также следует отметить, что эта инициатива очень привлекательна и с точки зрения сторонников ППДП, у которых, скорее всего, не раз возникал вопрос, каково же продолжение протестов против смешанной системы, потому что нельзя же протестовать бесконечно, и ничего не добиться.

Поэтому думаю, не ошибусь, если скажу, что этой инициативой ППДП сможет убить нескольких зайцев одним выстрелом. Даже если инициатива не возымеет должного продолжения по парламентской линии, она, несомненно, принесет ППДП пользу.

Думитру Спэтару