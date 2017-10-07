7 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Власти разрешили выехать из страны осужденному по краже миллиарда
07.10.2017

Основной обвиняемый по делу о краже миллиарда Илан Шор, осужденный к 7 годам лишения свободы, получил разрешение властей на выезд из Молдовы.

В пятницу он опубликовал фотографии своих встреч с рядом депутатов Европарламента, среди которых и два вице-председателя, представляющие Европейскую народную партию.

Шор также сообщил, что обсудил в Страсбурге с евродепутатами «вопросы развития Республики Молдова, европейского сотрудничества, а также общественно-политическую ситуацию в нашей стране».

Власти пока не сообщали, на каком основании Шору было разрешено покинуть Молдову.

Примечательно, что ранее, по делу политзаключенного Григория Петренко, судьи постоянно отказывали еще подследственному Петренко в возможности участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на приглашения со стороны руководства ПАСЕ. Петренко также было отказано и в возможности вывезти ребенка на лечение, при наличии всех необходимых медицинских документов и рекомендаций врачей.

Илан Шор был осужден 21 июня к семи с половиной годам тюрьмы, но был оставлен на свободе до окончательного решения Апелляционной палаты. Шор был арестован 22 июня 2016 года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о нанесении ущерба на сумму свыше 5 миллиардов леев банку «Банка де Економий».


 
Количество просмотров:
98
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.