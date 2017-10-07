Власти разрешили выехать из страны осужденному по краже миллиарда

Основной обвиняемый по делу о краже миллиарда Илан Шор, осужденный к 7 годам лишения свободы, получил разрешение властей на выезд из Молдовы.

В пятницу он опубликовал фотографии своих встреч с рядом депутатов Европарламента, среди которых и два вице-председателя, представляющие Европейскую народную партию.

Шор также сообщил, что обсудил в Страсбурге с евродепутатами «вопросы развития Республики Молдова, европейского сотрудничества, а также общественно-политическую ситуацию в нашей стране».

Власти пока не сообщали, на каком основании Шору было разрешено покинуть Молдову.

Примечательно, что ранее, по делу политзаключенного Григория Петренко, судьи постоянно отказывали еще подследственному Петренко в возможности участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на приглашения со стороны руководства ПАСЕ. Петренко также было отказано и в возможности вывезти ребенка на лечение, при наличии всех необходимых медицинских документов и рекомендаций врачей.

Илан Шор был осужден 21 июня к семи с половиной годам тюрьмы, но был оставлен на свободе до окончательного решения Апелляционной палаты. Шор был арестован 22 июня 2016 года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах по делу о нанесении ущерба на сумму свыше 5 миллиардов леев банку «Банка де Економий».