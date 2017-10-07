75 процентов пенсионеров живут на доходы меньше расчетного прожиточного уровня

Национальное бюро статистики разместило на своем портале информацию о пожилых людях по состоянию на 2016 год.

По определению пожилые люди – это женщины с 55 лет и мужчины с 60-ти - от возраста утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Этот период характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, затуханием функций организма.

В 2015 году таких людей в мире было около 901 миллиона, в том числе 125 миллионов – старше 80 лет.

Доля пожилых людей в мире составляет 1/8 часть, или 12,3 процента. В 1990 году их было 9,2 процента.

На начало 2017 года статистика насчитала в Молдове 609,9 тысячи людей старше 60 лет - 17,2 процента от всего населения. Таким образом, статистика, вопреки своим же данным, собранным в ходе переписи, продолжает считать, что нас не 2,9 миллиона, а 3,55 миллиона.

Население старше 80 лет по статистике – это 80 062 человек.

А вот по данным ГП «Registru» у нас населения 3,97 миллиона. Из них старше 60 лет – 681 411 человек, из которых старше 80 – 79 287 человек. ГП дает более подробную информацию о пожилых людях. В возрасте старше 100 лет у нас 313 человек. Самому старшему – 117 лет.

В возрасте до 68 лет среднее количество населения по отдельным годам в пределах 40-47 тысяч. В то время как уже с 69 до 80 лет их количество резко, в несколько раз, уменьшается, и составляет по 20-12 тысяч.

По данным статистики эволюция распределения пожилых людей, исходя из размера их доходов (если это можно назвать доходами!) за 2016 год по сравнению с 2012 годом такова.

Количество пожилых людей, доживающих при доходах до 400 лей в месяц, составляет – 1,4 процента в 2016 году (при 3,4 процента в 2012 году).

С доходами от 400 до 800 лей - 7,2 (было 26,9 процента).

От 800 до 1200 лей - 25 (было 34,8 процента).

От 1200 до 1600 лей – 25,8,3 (было 14,6 процента).

От 1600 до 2400 лей – 22,9 (было 12,5 процента).

От 2400 и выше – 17,7 (7,8 процента).

Если учесть, что прожиточный расчетный (!) минимум составил, по данным статистики, 1799 лей в 2016 году и 1508 лей в 2012 году, то в прошлом году около 75 процентов пожилых людей-пенсионеров жили на «доходы» меньше расчетного прожиточного уровня. Что примерно на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2012 году. В количественном выражении это около 600 тысяч пожилых людей из 711 тысяч пенсионеров.

В таблице приведен ряд сравнительных показателей за 2013-2017 годы.

Следует обратить внимание на ряд нестыковок.

Первое. Средняя зарплата по экономике за указанный период повышалась ежегодно в среднем на 110,2 процента.

Второе. Средняя зарплата в реальном секторе, которая утверждается правительством ежегодно начиная с 1 мая, повышалась на 112,9 процента.

Третье. Индекс потребительских цен, по данным с портала НБС, рос ежегодно в среднем на 106,6 процента.

Но здесь следует подчеркнуть такой момент. На том же портале есть специальный счетчик ИПЦ, по которому можно определить данный индекс практически за любой период. Так вот, согласно этому счетчику, в 2013-2017 годах (до августа) суммарный ИПЦ равен 129,7 процента. Это существенно, так как статистика и нацбанк никогда не приводили показатели ИПЦ и/или инфляции за такой период. Всегда только в сравнении – месяц с месяцем и квартал с кварталом, в текущем году и в сравнении с таким же периодом прошлого года. В принципе, такая информация похожа на дезинформацию.

Четвертое. Средняя пенсия была индексирована на 107,4 процента.

Пятое. Средняя пенсия для инвалидов – на 106,5 процента.

Теперь, если исходить только из расчетного роста ИПЦ, без учета реального роста цен в торговле, на 129,7 процента за период 2013-2017 годы и с учетом того, что показатели 2013 года верны, что маловероятно, тогда прожиточный расчетный минимум в текущем году должен был быть не 1866,3 лея, а 2091,2 лея (1612,3 х129,7 процента = 2091,2 лея).

При этом средняя зарплата по экономике повысилась с опережением индекса потребительских цен и составляет 5636,7 лея против 4883,7 лея (3765,4 х129,7% = 4883,7 лея).

Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе, который устанавливается правительством ежегодно, согласно закону №847/2002 об оплате труда и постановлению правительства №165/2010, по расчетам – 1815,8 лей. Де факто – 2380 лей (1400 х129,7% = 1815,8 лея).

Средняя расчетная пенсия должна бы составить 1324,24 лея. Де факто – 1355 лей. (1021 х129,7 процента = 1324,24 лея).

Средняя расчетная пенсия для пенсионеров должна бы составить 1071,32 лей. Де факто – 1070 лей. (826 х129,7 процента = 1071,32 лея).

Таким образом, зарплаты по экономике и в реальном секторе повышались с некоторым опережением по сравнению с ИПЦ.

Пенсии средние и по инвалидности – на уровне.

А расчетный прожиточный минимум – явно не соответствует, даже если исходить хотя бы из роста ИПЦ – 1866 против расчетного 2091 лея. Разница в 225 лей - 12 процентов.

Все это абсолютно доказывает, что расчетный минимальный потребительский уровень, определяемый НБС, явно не соответствует реальным потребностям. А от него далее все отражается и на всех показателях – заплатах, пенсиях и пособиях.

При этом не учтено, что и минимальная потребительская корзина, на основании которой считают минимальный потребительский уровень, также явно не соответствует реальным потребностям.

И самое печальное, что никто из госструктур не отвечает за эту комплексную проблему.

Думитру БАРБАЛАТ