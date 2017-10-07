Рождённые вне брака дети могут претендовать на наследство

Дети, рождённые вне брака, могут претендовать на наследуемое имущество при условии, что личность отца наследников юридически установлена. Если статус законного наследника не может быть чётко выведен из актов гражданского состояния, то одним из решений будет признание за ним этого статуса остальными наследниками.

Отвечая на вопрос IPN, адвокатского бюро "Efrim, Roșca și Asociații" Дина Замфирова сообщила, что доказательства статуса наследника могут быть получены и с помощью иных законных средств доказывания, помимо актов гражданского состояния. Если законные наследники не признают статуса наследника за каким-либо лицом, то этот статус может быть установлен решением суда в порядке специальной процедуры. Кроме того, ребёнок, родители которого (один из них) лишены родительских прав, сохраняет за собой право пользования жилплощадью и все имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.

„Лица, имеющие право на получение наследства (законные и завещательные наследники), приобретают статус наследников путём принятия наследства. При выдаче свидетельства законного и завещательного наследника нотариус проверяет факт смерти лица, оставившего имущество, время и место открытия наследства, родственные отношения, наличие завещания, состав наследства и его стоимость. Подтверждающие документы представляются наследниками”, - пояснила адвокат.

Наследники, принявшие правопреемство, берут на себя и долги покойного. Кроме того, оставившее завещание лицо может возложить обязанность по частичной или полной выплате долга на одного или нескольких своих наследников.

Чтобы получить свидетельство о статусе наследника, лицо должно обратиться к нотариусу, имея при себе следующие документы: свидетельство о смерти лица, оставившего наследство, выданное отделом записи актов гражданского состояния; документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество; удостоверяющие личность документы и свидетельство о рождении, подтверждающее родственные отношения; свидетельство о браке и удостоверение личности супруга/супруги т.д.. Процедура правопреемства заканчивается выдачей нотариусом свидетельства о статусе наследника.

Свидетельство о статусе наследника может выдаваться и до истечения 6-месячного срока с момента открытия наследства, если у нотариуса имеются достаточные доказательства отсутствия других наследников, помимо лиц, претендующих на выдачу свидетельства о статусе наследника.

Наследство переходит в собственность государства лишь в том случае, если отсутствуют как завещательные, так и законные преемники или ни один из преемников не принял правопреемство, либо все преемники лишены правопреемства. С выдачей свидетельства о выморочном наследстве государство становится владельцем наследственного имущества, и оно получает статус публичной собственности.

По словам адвоката, наиболее часто гражданские тяжбы в сфере наследственного права инициируются в случаях пропуска сроков принятия наследства и признания права на долю наследства, в связи с установлением факта принятия правопреемства, а также в связи с разделом наследственного имущества. Статистика дел в сфере наследственного права отсутствует.