Мясо подорожает

Американская торговая палата в Молдове вновь обращает внимание властей на сложившуюся кризисную ситуацию в области импорта сырья (свинины и мяса птицы) мясоперерабатывающими предприятиями, которая возникла из-за недостаточного объема местного производства мяса, а также из-за полного освоения квот на импорт этой продукции из ЕС. Как отмечают в AmСham, местные производители уже несут убытки, рынок не обеспечен необходимой продукцией, а дефицит мяса в ближайшие три месяца (а особенно в декабре, на который приходится пик потребления мяса и переработанной мясной продукции) спровоцирует рост цен на данную категорию товаров.

В письме, которое AmСham направила в правительство и отраслевые министерства, говорится, что к августу 2017 г. уже была использована выделенная квота на импорт свинины из ЕС (4 тыс. тонны в год), а квота на импорт мяса птицы была освоена еще в июне. Импорт свинины из стран СНГ сегодня запрещен из-за вспышек африканской чумы в регионе.

В организации напоминают, что для решения сложившейся ситуации ранее уже проводилось совместное заседание минэкономики и инфраструктуры и перерабатывающих предприятий. Стороны сошлись на том, что необходимо вмешательство государства — чтобы обеспечить рынок сырьем и не допустить роста цен на конечную продукцию. Для этого планировалось выделить дополнительную годовую квоту на импорт мяса птицы и свинины, без применения таможенных платежей. В конце сентября минэкономики объявило, что запустит процедуры совершенствования законодательства и разработает механизм по администрированию дополнительных преференциальных квот на импорт мяса местными производителями. Предполагалось, что список импортеров будет формировать министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды по принципу «первый пришел – первый получил». Однако, несмотря на это, конкретные действия не были предприняты и кризис не был преодолен.

В AmCham отмечают, что местные производители мяса обеспечивают рынок только на 52%. Ежегодно сокращается поголовье свиней, а потребление мяса и изделий из него растет ежегодно. Так, по данным Национального бюро статистики, за 2016 г. поголовье свиней сократилось на 45% (с 453,2 тыс. до 247,5 тыс.), а потребление мяса на одного жителя выросло на 4% (в среднем до 48 кг).

В то же время, стоимость свинины в Молдове является одной из самых высоких в Европе. Ссылаясь на данные товарной биржи, Amcham сообщает, что в сентябре охлажденные свиные полутуши стоили в Германии — 1,53 евро/кг; Италии -1,74 евро/кг; Франции — 1,27 евро/кг; Испании — 1,24 евро/кг; Бельгии — 1,05 евро/кг; Румынии — 1,54 евро/кг; Голландии — 1,20 евро/кг. Аналогичная продукция в Молдове от местного производителя стоит 2,6 евро/кг без НДС, а импортная, с учетом всех платежей (после освоения квоты) составляет 2,55 евро/кг без НДС.

В результате, сегодня дефицит сырья только на мясоперерабатывающих предприятиях ежедневно составляет около 7,5 тонн. Утерянный доход предприятий оценивается в 600 тыс. леев, а это генерирует около 50 тыс. леев чистых убытков в день.

В AmCham обращают внимание на то, что цены на свинину, мясо птицы и продукцию, произведенную из этого сырья за последние три месяца росли примерно на 5% ежемесячно, а в октябре-декабре 2017 г., как ожидается, цены будут расти на 10%.

Косвенными эффектами кризиса на рынке является сокращение поступлений в национальный публичный бюджет и снижение производства в отрасли переработки и консервирования мяса. Только в последние три месяца года бюджет недополучит из-за этого примерно 50 млн леев. А дефицит мяса птицы на внутреннем рынке и рост цен на эту продукцию примерно на 7,5% приведет к изменению предпочтений потребителей в пользу другой продукции. В конечном счете, дефицит мяса также отразится на качестве продукции мясоперерабатывающих предприятий.

Для разрешения сложившейся ситуации и преодоления кризиса Amcham просит поддержки правительства в снижении таможенных пошлин на импорт свинины и мяса птицы из ЕС для переработчиков мяса в октябре-декабре 2017 г. Организация предлагает также повысить ежегодную квоту на импорт мяса из ЕС — путем выделения специальной квоты для мясоперерабатывающих предприятий.