На Молдову надвигаются ливни и шквалистый ветер

День вина пройдет под дождем. В южных и центральных районах Молдовы объявлен желтый код метеоопасности из-за ливней и сильного ветра. Начнутся дожди сегодня во второй половине дня, и в силе предупреждение останется до вечера воскресенья.

"На юге и в центре ожидаются сильные ливни, местами выпадет 15-20 литров на квадратный метр. Завтра по всей стране усилится северный ветер, местами - до 20 метров в секунду. Хорошая погода установится во второй половине следующей недели. В четверг и пятницу будет солнечно, без осадков", - сказала метеоролог Наталья Унгуряну.

Специалисты напоминают - в такую погоду возможны обрывы проводов и перебои в подаче электроэнергии. И уж точно не стоит прятаться под деревьями.