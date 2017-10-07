Траян Бэсеску: ПСРМ является тормозом для движения Республики Молдовы на запад

Партия социалистов, которая является пророссийской и собирает вокруг себя недовольных, является тормозом на пути Республики Молдова на запад. Об этом заявил экс-президент Румынии, почетный председатель Партии национального единства Молдовы Траян Бэсеску в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

По мнению экс-президента, невезение Республики Молдова в том, что имеет большую антиевропейскую, антинатовскую партию, которой является Партия социалистов. „Я бы сказал, эта партия против граждан Республики Молдова, потому что после 60 лет нахождения в составе Советского Союза было видно, что может дать система, руководимая из Москвы”, - сказал Траян Бэсеску.

Относительно членства в Европейском союзе, Траян Бэсеску сказал, что Республика Молдова не сможет получить этот статус в ближайшие 20 лет. „Я знаю, что было категорически отказано дать европейскую перспективу не только Молдове, но и Украине, потому что это максимальная граница, до которой могут растянуться на восток Европейский союз и НАТО. За пределами этой границы невозможно перейти в мирное время”, - сказал бывший президент Румынии.

По словам почетного председателя ПНЕМ, если был бы организован успешный референдум, или было бы решение об объединение Румынии с Республикой Молдова парламентами двух стран на основании того, что хочет население, оно не было бы обжаловано за рубежом. Траян Бэсеску считает, что перспектива объединения ближе, чем европейская интеграция.

Говоря о референдуме по отставке Киртоакэ, исполнительный председатель ПНЕМ Анатол Шалару заявил в ходе той же передачи, что Дорин Киртоакэ должен ответить перед законом, но не перед избирателями Игоря Додона. „В этом деле Додона заманили в ловушку. Этот референдум не пройдет, и это первый этап, на котором Додону будет дан серьезный удар, и это тот момент, когда начнет падать в опросах, потому что будет доказано, что Додон проиграл”, - сказал Анатол Шалару.