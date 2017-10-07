Павел Филип: Верховенство закона создает и обеспечивает богатое государство

Первым элементом, который должен быть построен и обеспечен государством, чтобы стать богатым, является верховенство закона. Реформы в сфере юстиции, борьба с коррупцией, обеспечение прав человека являются не абстрактными понятиями, а ориентирами для молдавской власти. Такое заявление сделал премьер-министр Павел Филип в ходе встречи с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди, который находился в Кишиневе в пятницу, 6 октября.

Согласно пресс-релизу правительства, цитируемому IPN, в ходе беседы Павел Филип подтвердил поддержку правительства инициативам ЕСПЧ в области реформ, отметив, что судебная практика должна быть постоянно подключена к социальной реальности. В то же время, премьер заявил, что основной целью возглавляемого им правительства является обеспечение благосостояния молдавских граждан, отметив связь между развитием экономики, социальными инвестициями и соблюдением верховенства закона.

Павел Филип рассказал европейскому чиновнику о ходе реализации реформ, начатых правительством, в частности, коснулся реформы центрального публичного управления и его роли в укреплении институтов государства, в том числе правовых институтов. Премьер-министр отметил сотрудничество между государственными учреждениями в целях урегулирования случаев, представляющих повышенный социальный интерес, а так же создание межведомственной платформы для мониторинга и контроля расследования банковского мошенничества.

В свою очередь, председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди выразил поддержку в продвижении демократических реформ, прав человека и правового государства в Республике Молдова, в целях обеспечения равенства прав, продвижения ценностей недискриминации и толерантности в обществе.