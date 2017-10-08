Прошедшая неделя выдалась очень «результативной» для премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа. Правительство утвердило на этой неделе многочисленные важные документы, а сам премьер-министр принял участие в многочисленных важных мероприятиях.

Несомненно, самым важным из принятых правительством на этой неделе документов является Налоговая и таможенная политика на 2018 год, которая предусматривает ряд мер в сфере налогообложения, что призваны обеспечить улучшение инвестиционного климата в стране и рост отчислений в государственный бюджет.

Также на этой неделе правительство одобрило Концепцию реструктуризации железнодорожной отрасли и ГП «Calea Ferată din Moldova» на 2018-2022 гг., которая была разработана по инициативе премьер-министра и Европейского банка реконструкции и развития.

Другим не менее важным документом, утвержденным кабмином на этой неделе, стало Положение об организации и деятельности Контрольной службы премьер-министра, в состав которой войдут 8 сотрудников Госканцелярии. Созданная служба призвана обеспечить повышение эффективности деятельности премьер-министра.

Также на этой неделе в Кишинэу прошел форум «Moldova Business Week 2017», который премьер-министр назвал важнейшим бизнес-форумом страны.

Еще на этой неделе глава правительства принял участие в праздновании Дня учителя, в рамках которого встретился с около 2000 педагогов со всей страны.

ТРИБУНА уточняет:

Павел Филип родился 10 апреля 1966 года в с. Пэнэшешть, Страшенского района. В 1983-1990 гг. учился в Кишиневском политехническом институте, а в 1991-1996 гг. – в Международном институте менеджмента. С 1991 года по 2008 год работал в АО «Bucuria», где занимал различные посты, в том числе и пост генерального директора предприятия (в 2001-2008 гг.).

В 2008-2011 гг. был генеральным руководителем АО «Tutun-CTC». В январе 2011 года был назначен на должность министра связи и информационных технологий, которую исполнял до января 2016 года. 20 января 2016 года, состав Правительства и предложенная Павлом Филип программа деятельности, получили голос доверия Парламента, таким образом, став премьер-министром Р. Молдова. Павел Филип женат и воспитывает двоих детей.