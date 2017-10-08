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Игорь Додон встретился с представителями общественности Приднестровья
08.10.2017

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с представителями  общественных и деловых кругов, местных органов власти Приднестровья на неформальном уровне.
Встреча прошла в рамках продвижения идеи о создании общественной Платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра. Идею поддержал глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.

– Мы обсудили текущее положение дел вокруг Приднестровья, а также вопросы политического, экономического и социального характера. Жители Приднестровья поддержали предложение продвигать конструктивные инициативы, которые касаются решения социальных, гуманитарных и экономических вопросов, волнующих простых граждан и предпринимателей Приднестровья.

В частности речь идет о вопросах гражданства и учета актов гражданского состояния, льготное приобретение полюсов медстрахования, – сообщил глава государства, отмечая итоги  проведенной беседы.

Игорь Додон подчеркнул важность мероприятия, так как оно  состоялось в канун предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой будут подниматься вопросы по  Приднестровью


 
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