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Общество
Известный блогер при повторном посещении Кишинева раскритиковал его за грязь
08.10.2017

Российский блогер Илья Варламов раскритиковал Кишинев за грязь, разбитые дороги и уродливую архитектуру.
В прямом эфире на Facebook блогер рассказал о впечатлениях от молдавской столицы и описал, каким должен быть новый примар нашего города.

– В Кишиневе нет никакого желания выходить за пределы отеля. Находиться в здесь невозможно: нечего смотреть, негде гулять. Кишинев чем-то напоминает Симферополь в плане хаоса: и улицы, и парковки, и непонятные застройки, разбитые тротуары, – отметил он.

По мнению блогера, чтобы навести в столице порядок, необходим четкий градостроительный план и новый примар, который, засучив рукава, возьмется за работу. Активисты должны сформулировать правильный запрос у населения Кишинева, после этого выбрать правильного примара. Должен прийти человек и начать проводить непопулярные, болезненные реформы.

Говоря о нынешнем Кишиневе, Варламов отметил, что есть города, с которыми он себя не ассоциирует и понимает, что завтра отсюда уедет и никогда об этом не вспомнит. Но как любитель молдавского вина он в очередной раз похвалил наших производителей и, пригубив из бокала алкогольный напиток, сказал: «Делать хорошее вино у вас получилось, надеюсь, получится и со столицей».

Ранее Илья Варламов одобрительно отозвался о еде и вине в Кишиневе, но пожаловался на отсутствие красивых девушек. 


 
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