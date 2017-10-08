Известный блогер при повторном посещении Кишинева раскритиковал его за грязь

Российский блогер Илья Варламов раскритиковал Кишинев за грязь, разбитые дороги и уродливую архитектуру.

В прямом эфире на Facebook блогер рассказал о впечатлениях от молдавской столицы и описал, каким должен быть новый примар нашего города.

– В Кишиневе нет никакого желания выходить за пределы отеля. Находиться в здесь невозможно: нечего смотреть, негде гулять. Кишинев чем-то напоминает Симферополь в плане хаоса: и улицы, и парковки, и непонятные застройки, разбитые тротуары, – отметил он.

По мнению блогера, чтобы навести в столице порядок, необходим четкий градостроительный план и новый примар, который, засучив рукава, возьмется за работу. Активисты должны сформулировать правильный запрос у населения Кишинева, после этого выбрать правильного примара. Должен прийти человек и начать проводить непопулярные, болезненные реформы.

Говоря о нынешнем Кишиневе, Варламов отметил, что есть города, с которыми он себя не ассоциирует и понимает, что завтра отсюда уедет и никогда об этом не вспомнит. Но как любитель молдавского вина он в очередной раз похвалил наших производителей и, пригубив из бокала алкогольный напиток, сказал: «Делать хорошее вино у вас получилось, надеюсь, получится и со столицей».

Ранее Илья Варламов одобрительно отозвался о еде и вине в Кишиневе, но пожаловался на отсутствие красивых девушек.