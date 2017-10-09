TOP-5 референдумов и выборов, которые не были признаны

Все больше партий объявляют о том, что намерены бойкотировать референдум по отстранению генпримара столицы Дорина Киртоакэ, что в свою очередь может привести к провалу плебисцита из-за низкой явки избирателей. В связи с этим, ТРИБУНА составила условный рейтингреферендумов и выборов в Молдове, которые не были признаны состоявшимися из-за низкой явки избирателей.

1) Референдум от 17 марта 1991 года

17 марта 1991 года, прошел первый в истории СССР референдум — о сохранении страны. Руководство Молдовы призвала к бойкоту референдума. По некоторым данным, в плебисците приняли участие лишь около 30% граждан с правом голоса. В итоге, референдум в Молдавской ССР был объявлен несостоявшимся из-за неявки избирателей.



2) Референдум от 5 сентября 2010 года

Референдум от 5 сентября 2010 года по вопросу возвращения к прямому избранию президента страны народом также не был признан состоявшимся. В нем приняли участие лишь 30,29% граждан с правом голоса, хотя необходимым минимум была 1/3 внесенных в списки избирателей. Референдум проводился по инициативе партий Альянса за европейскую интеграцию, а коммунисты, которые на тот момент находились в оппозиции, призывали народ к бойкоту референдума.

3) Референдум от 23 мая 1999 года

Референдум от 23 мая 1999 года был инициирован президентом Петром Лучинским, который обратился к народу с вопросом о смене системы правления в стране на президентскую. Предложение поддержали 64,2% из участвующих в референдуме избирателей. Результаты референдума не были подтверждены, потому что явка составила лишь 58,3%, а предусмотренный законодательство минимум составлял60%.

4) Досрочные выборы столичного примара от 10 и 24 июля 2005 года

10 и 24 июля 2005 года две попытки избрать столичного примара провалились из-за беспрецедентно низкой явки избирателей. К урнам для голосования явились только 27 и 18,9% избирателей, зарегистрированных в списках.

5) Досрочные выборы столичного примара от 27 ноября и 11 декабря 2005 года

27 ноября и 11 декабря 2005 года еще две попытки избрать генерального примара муниципия Кишинэу провалились из-за низкой явки избирателей на участки для голосования. На этот раз к урнам явилось менее трети избирателей.