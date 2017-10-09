В партии Плахотнюка русофобия продвигается только на экспорт

Пока руководство Демпартии официально пропагандирует «борьбу с русскими танками», гагаузский филиал ДПМ делает ставку на сотрудничество с партией российского президента В.Путина - «Единая Россия» и руководством непризнанной приднестровской республики.

В Комрате 7 октября прошел V съезд общественного объединения «Новая Гагаузия» (Eni Gagauziya), считающегося в Гагаузии неформальным филиалом правящей в Молдове Демпартии. Формирование возглавляется депутатом ДПМ Николаем Дудогло, а на самом съезде, как в президиуме, так и в зале можно было заметить внушительную делегацию Демпартии, во главе с генеральным секретарем ДПМ, «правой рукой» олигарха Владимира Плахотнюка - Константином Ботнарем. Кроме него, в работе съезда приняла участие и делегация депутатов ДПМ, возглавляемая депутатом-перебежчиком, а ныне вице-председателем ДПМ, вице-спикером парламента Владимиром Витюком.

Вполне красноречивым оказался и состав почетных приглашенных Съезда провластного Движения. Из России ими оказались два представителя правящей партии «Единая Россия»: доверенное лицо Владимира Путина - президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики, а также выходец из Гагаузии - генерал-полковник Сергей Гайдаржи.

По словам одного из организаторов мероприятия, российские гости высоко хвалили деятельность Демпартии, которая еще в сентябре 2010 года подписала Соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

Примечательно, что 4 октября, один из лидеров ДПМ, спикер парламента Андриан Канду заявил в эфире Общественного телеканала ”Moldova1”, что Демпартия «отказывается» от подписанного с «Единой Россией» Соглашения.

Другим членом президиума Съезда «Новой Гагаузии» стала одна из заметных политических фигур непризнанной приднестровской республики, лидер крупнейшей в Приднестровье партии - "Обновление", вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева.

Бывший супруг Антюфеевой почти 20 лет возглавлял министерство госбезопасности непризнанной приднестровской республики. В 2014 году Владимир Антюфеев был первым вице-премьером самопровозглашенной Донецкой народной республики по вопросам государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в августе Демпартия заключила соглашение о партнерстве с украинской националистической партией «Правый сектор».

Как отметил тогда украинский партнер Демпартии, «единственной силой, которая реально борется против вмешательства Кремля в кишиневскую политику и способна дать реальный отпор антимолдавским силам является Демократическая партия Молдовы, с представителями которой мы как раз договорились о сотрудничестве и открытии второго фронта против сепаратистов и оккупантов».

Демпартия пока ничего не сообщала по поводу возможного изменения своей стратегии в Гагаузии накануне парламентских выборов.