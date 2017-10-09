Наибольший ажиотаж в День вина вызвал пункт бесплатного анализа качества воды

Сотни людей, приехавших со всей Молдовы, не дегустировали представленные на ПВНС вина, а сдавали образцы воды из своих сел на бесплатный анализ.

Сегодня, 8 октября, Молдова по традиции празднует День вина. Но на праздничных гуляньях на ПВНС наибольший ажиотаж вызвали не киоски и бочки с вином, а бесплатный анализ качества воды от Центра общественного здоровья.

Сотни людей терпеливо ждали своей очереди под дождем, держа в руках бутылки и банки с водой. В центр Кишинева они приехали за десятки километров из своих населенных пунктов. Интерес их понятен – анализ воды в лаборатории стоит 1000 леев, и далеко не все могут заплатить такую сумму.

«Я приехал из Страшен, воду налил из-под крана, хочу увидеть качество воды, которую я пью», «Воду привезли из Гратиешт. Хотим узнать ее качество, ведь это наше здоровье», -рассказали люди, собравшиеся на площади.

По данным Центра общественного здоровья, более 90 процентов людей в городах имеют доступ к качественным источникам питьевой воды. В деревнях этот показатель в три раза меньше.