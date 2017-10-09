День вина собрал тысячи человек в центре Кишинева, но погода сильно все "подмочила"...

Национальный день вина, который проходит в субботу и воскресенье в Кишиневе, собрал тысячи людей на площади Великого Национального Собрания (ПВНС). Виноделы предлагают посетителям несколько десятков сортов вин для дегустации, передает IPN.

Люди пришли на праздник с семьями, с друзьями. Пришли, чтобы узнать, что нового предлагают виноделы. Пришли отдохнуть и купить несколько бутылок вина. Некоторые посетителей сказали, что пробуют с удовольствием вино, для хорошего настроения, но не напиваются.

В рамках церемонии открытия принял участие премьер-министр Павел Филип, который сказал, что винодельческая промышленность является ключевой отраслью для молдавской экономики, в рамках которой задействована 1/3 активного населения Республики Молдова. „Нам есть чем гордиться, у нас есть легендарные вина. 2% виноградников мира находятся в Республике Молдова. Ситуация с российским эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию была преодолена нашими производителями, и мы интегрируемся с честью на рынке Европейского союза”, - заявил Павел Филип.

Директор Национального офиса винограда и вина Георге Арпентин сказал на открытии праздника, что молдавское вино является и остается лучшим послом страны. „В течение двух дней сердце нашего города становится уютной гостиной, в которой мы можем наслаждаться молдавским вином, национальными блюдами, культурой и нашими вековыми традициями. В этом году праздник призван укрепить винодельческие ресурсы страны”, - заявил Георге Арпентин.

В рамках церемонии открытия был организован парад вин. Затем состоялось вручение премий виноделам. Главный приз XVI Национального дня вина получил Комбинат по производству вин „Крикова” за новое вино „Amplius”. Впервые была учреждена медаль „Вино Молдовы – живая легенда”, которая была вручена винодельческому предприятию „Sălcuța”.

http://ipn.md/ru/societate/86824

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Подмоченная репутация: Сорвал ли дождь День вина в Молдове

На главной площади столицы в воскресенье было немноголюдно. Хотя организаторы ожидали «десятки тысяч» посетителей праздника вина, было едва ли пару сотен человек. Увы – дождь подмочил репутацию фестиваля как самого массового события года.

Тем не менее, смельчаки нашлись, стенды виноделов не пустовали, а иностранцы, специально приехавшие на Дни вина, и вовсе не испугались дождя. Для них проводили «парадную» дегустацию, интурист покупал наши сувениры и тапочки из овечьей шерсти, с удовольствием пил вино и закусывал кырнэцэями и плацинтами.

Павильоны виноделов почти все – под крышей, так что можно было спокойно пить вино, не разбавленное дождем. Такая же ситуация и с кафешками: можно было найти место под тентом, чтобы спокойно поесть.

Все мероприятия шли по плану. Но «недобор» гостей крупко ударил по продажам вина и еды. Виноделы признавались, что в субботу «поработали» на славу, а вот воскресенье – «не их день». И столики возле палаток с едой были пустыми. Если в субботу к винодельческим стендам или за закусками надо было выстаивать очереди, то в воскресенье можно было купить все и сразу.