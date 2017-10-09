Досрочные парламентские выборы в Молдове: реальность или миф

Могут ли состояться досрочные парламентские выборы в Молдове, либо нынешний состав законодательного органа исполнит свой мандат до конца: ответ корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог Корнелиу Чуря

Среди основных требований парламентской оппозиции, прозвучавших в ходе сентябрьских протестов, прошедших по республике, звучал лозунг о роспуске высшего законодательного органа страны и досрочных выборах.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил выяснить: насколько реалистичен сценарий роспуска парламента республики до осени 2018 года, и нужны ли в нынешних политических условиях досрочные выборы, как таковые? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог Корнелиу Чуря.

"Требования социалистов по расформированию парламента — это некая дань прошлому. Надо быть последовательным в политике, чтобы тебя люди поддерживали. И Игорь Додон старается быть таковым, напоминая избирателю, что у него было такое требование в преддверие президентских выборов. Сейчас на фоне критики оппонентов, глава государства старается доказать своему электорату, что он все же выполняет заявленные осенью 2016 года пункты своей предвыборной программы", — заявил Чуря.

Однако, по словам эксперта, требование о роспуске парламента становится все менее реалистичным, поскольку страна стремительно приближается к очередной избирательной кампании, на фоне которой смысла проводить выборы на несколько месяцев раньше ноября просто не имеет смысла.

"Мы видим, что требование о досрочных выборах отсутствует даже в повестке дня правой оппозиции, которая ранее яростно настаивала на роспуске парламента. Правые, видимо понимая, что в досрочных выборах сейчас нет смысла, говорят о предоставлении им эфирного времени на молдавском общественном телевидении, выходят с новыми требованиями к власти", — подчеркнул политолог.

Напомним, что согласно статье 85 Конституции Республики Молдова парламент может быть распущен в следующих случаях: если парламент не примет ни одного закона в течение трех месяцев, либо тогда, когда парламент не выразил вотум доверия кабинету министров на протяжение 45 дней.