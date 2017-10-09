Траян сам себя высек: Как бывший румынский президент Бэсеску превращается в ярого сепаратиста

Политик решил погнаться в Молдове сразу за двумя зайцами – помочь и себе, и Шалару, но в итоге окажется не у дел

Бывший президент Румынии Траян Бэеску в настоящий момент самый обсуждаемый политик в Молдове. Оговорка: когда я говорю «настоящий», я имею в виду события последней недели. Медийная популярность румынского политика, впрочем, никакого положительного оттенка не имеет и обусловлена только скандальностью его заявлений.

Сперва бывший румынский президент решил повесить ярлыки на молдавских политиков и высказаться относительно будущего нашей страны, которая, по его мнению, никаких шансов на вхождение в состав Европейского союза не имеет, вдруг принялся рассуждать об унире – излюбленной для него теме. Подошел он к этому вопросу обстоятельно, если быть точнее – стратегически. Унирю господин Бэсеску видит при условии отказа от Приднестровья.

Идея для сторонников объединения Молдовы с Румынией не нова, но есть одна маленькая деталь – очень любопытная. Бэсеску призывает отказаться от Приднестровья. При этом он же называет жителей региона… сепаратистами. В общем, когда вы решите кому-нибудь объяснить, что такое когнитивный диссонанс, расскажите этому человеку эту историю, а потом скажите, что его реакция – описываемое вами явление.

Кто такой сепаратист? Человек, ратующий за выход, скажем, региона из состава страны. Ну и какие же приднестровцы сепаратисты, если Бэсеску сам предлагает их «сдать»?

Совершенно очевидно, что Бэсеску просто-напросто путается в терминологии и собственной же тактике. С одной стороны, он не хочет вступать в конфликт действующей молдавской властью и дает жителям Приднестровья привычное для них определение; с другой стороны, пытается завоевать лояльность молдавских унионистов.

И убить, к слову, двух зайцев – сплотить электорат для принявшей его партии Шалару перед выборами 2018 года в Молдове, и «собрать» как можно больше голосов на выборах президента Румынии в 2019 году. Вот только Бэсеску не отдает себе отчета, что он гонится не за зайцами, а за хомячками – уж больно мало в стране унионистов.

Вообще, если допустить объединение Молдовы с Румынией, призывы Бэсеску отказаться от Приднестровья были бы чистейшей воды сепаратизмом. Так что бывший румынский президент сам себя высек…

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Никита ЗВЕРЕВ