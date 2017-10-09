Прореформенная повестка дня вместо блокирования макрофинансовой помощи

ЕС связывает макрофинансовую помощь не столько с введением смешанной избирательной системы, сколько с тем, может ли новое избирательное законодательство повредить многопартийной системе...



Дебаты в Европейском парламенте (3 октября 2017 г.) обнаружили расхождения во мнениях и в тактике между европейскими учреждениями по поводу макрофинансовой помощи для Молдовы. Говоря конкретнее, ключевые силы в Европарламенте желают использовать европейскую помощь в качестве рычага, призванного наказать молдавские власти за их политическое решение перекроить избирательную систему. В то же время, Европейская комиссия и Европейский совет предпочитают вовлечь Кишинёв в проведение максимального числа структурных реформ, расширив перечень предъявляемых условий и свою финансовую помощь.

Наиболее серьёзная критика исходит от Европейской народной партии, которая практически воспроизводит призыв своих политических союзников в Кишинёве – непарламентской оппозиции во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе. Их позиция остаётся неизменной: любая макрофинансовая помощь должна быть предоставлена только после отмены смешанной избирательной системы, введённой летом 2017 года в условиях отсутствия широкого политического консенсуса. Европейские социал-демократы попытались смягчить критику в адрес стабилизирующей роли их политических партнёров – Демпартии Владимира Плахотнюка – для экономики и возобновления реформ, воспользовавшись для этого и данными МВФ.

Однако точка зрения Европейской комиссии относительно ситуации в Молдове, высказанная на том же заседании от имени Федерики Могерини Комиссаром Христосом Стилианидесом, была умеренной и прагматичной. Стилианидес подменял Комиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана, находившегося на пути в Ливию после своего визита в Армению. Хотя озвученный им месседж и отличался прагматичностью, Стилианидес не рассеял неопределённости по поводу судьбы макрофинансовой помощи. С одной стороны, Комиссар подтвердил, что новое избирательное законодательство не приняло во внимание обеспокоенность, выраженную Венецианской комиссией. С другой же стороны он дал понять, что закон ещё не вступил в силу и, следовательно, он не наносит ущерба многопартийной системе. Даже если Евросоюз избегает объявлять об этом прямо сейчас, благоприятное решение по поводу выделения Молдове первого транша макрофинансовой помощи кажется неизбежным.

Что заявила Европейская комиссия?

Не осуждая молдавские власти прямо, представитель Комиссии сравнил новое избирательное законодательство с вызовом в адрес демократии в Молдове. Не был обойдён вниманием и риск негативного влияния деловых кругов на добропорядочность кандидатов в депутаты. Европейская комиссия старательно вторит терминологии Венецианской комиссии, сознательно избегая термина „олигархи”, широко используемого в политических выступлениях депутатами Европарламента.

Макрофинансовая помощь практически является состоявшимся фактом, будучи результатом компромисса (IPN, 19 июня 2017 г.), достигнутого между Комиссией, Советом ЕС и Европарламентом и действующего с 23 сентября 2017 года. Но под вопросом Комиссия оставляет фактический перевод траншей, обусловленных выполнением предварительных политических условий и Меморандума о взаимопонимании – документа, который вскоре будет подписан, и к которому будет прилагаться ряд условий. Таким образом, перед Комиссией встанет сложная задача оценить состояние демократии в стране и качество структурных и отраслевых реформ (в банковской системе, в сфере борьбы с коррупцией и судебной системе, в энергетическом секторе и т. д.).

Помощь в реализации проектов, оказывающих непосредственное влияние на благосостояние граждан, является неоднократно заявленным приоритетом Комиссии. Поэтому, наряду с макрофинансовой помощью, ЕС будет поддерживать развитие инфраструктуры и сельских районов, расширение прав и возможностей женщин и т. д. В соответствии с этим подходом, чем больше реформ дадут практические результаты для граждан, тем больше увеличится поддержка со стороны ЕС.

Какова тактика Брюсселя в отношении Молдовы?

Понятно, что позицию Европейской народной партии, в состав которой предстоит вступить политформированиям Майи Санду и Андрея Нэстасе, Европейская комиссия не разделяет. Вместо того, чтобы блокировать выделение макрофинансовой помощи, как это предлагает сделать ЕНП, Комиссия испытывает соблазн предъявить молдавским властям более широкий и конкретный набор условий (IPN, 2 октября 2017 г.). Таким образом, к отраслевым условиям добавятся политические, благодаря которым ЕС сможет дополнительно оправдывать приостановку оказания помощи или даже её отмену. Хотя этот шаг расширит сферу применения инструмента в виде предъявления условий, реакция Евросоюза на действия властей станет ещё более востребованной среди оппозиции и гражданского общества.

Полезность инструмента в виде условий (расширенного в случае макрофинансовой помощи) может оказаться блокирована, если в процессе его применения не будет соблюдаться принцип соразмерности. Так, ЕС должен будет сохранять баланс при разрешении кризисов, создаваемых неизменно изобретательными властями с сомнительной репутацией, не нанося ущерба своим отношениям с всё более требовательными непарламентской оппозицией и гражданским обществом.

Приближение 2018 года, года выборов, лишь повышает ставки, обостряя отношения между властями и непарламентской оппозицией, параллельно с этим повышая ожидания оппозиции от зарубежных партнёров Молдовы. Учреждения Евросоюза, за исключением Европейского парламента, выбирают прагматичный подход в отношении молдавских властей, которые, будучи ослаблены и дискредитированы, нуждаются в минимальном одобрении из-за рубежа и внутри страны, чтобы дожить в политическом плане до парламентских выборов. В таких условиях протолкнуть некоторые реформы будет более лёгкой задачей, но это неизбежно повлечёт за собой улучшение имиджа Демпартии, которая, тем самым, не только увеличит свой предвыборный потенциал, но и сможет привнести нервозность в диалог оппозиции с ЕС.

Если Евросоюз предоставляет макрофинансовую помощь, то он должен как можно понятнее разъяснить это решение, чтобы не вызвать замешательства среди еврооптимистично настроенного населения. Аргументированное и эффективно разъяснённое решение также спасёт лицо непарламентской оппозиции, которая настаивает на блокировании макрофинансовой помощи из-за принятия закона о смешанной избирательной системе.

Вместо заключения...

Тактика ЕС по увеличению числа условий, принимаемых молдавскими властями, кажется, имеет больше смысла, нежели изоляция этих властей. Но любое позитивное сотрудничество между нынешними властями и ЕС постепенно лишает непарламентскую оппозицию аргументов, в соответствии с которыми демократы препятствуют европейской интеграции страны и наносят ей ущерб.

Для Евросоюза имеет значение качественное проведение реформ и их направленность на благо граждан. Поддержка одних политических сил против других – это то, чего Брюссель хотел бы избежать. ДПМ желает воспользоваться политическим нейтралитетом европейцев. Этот же нейтралитет сокращает поле для манёвра непарламентской оппозиции, предвыборная энергия которой подпитывается ​​критической риторикой ЕС в отношении (анти-)реформ, проводимых Кишинёвом.

ЕС связывает макрофинансовую помощь не столько с введением смешанной избирательной системы, сколько с тем, может ли новое избирательное законодательство повредить многопартийной системе. Это, наряду с выполнением предварительных политических и отраслевых условий, может привести к прекращению оказания помощи в будущем. Ну а до тех пор предполагается, что первый транш помощи всё же будет выделен, хотя и неясно: произойдёт это до конца 2017 года или в начале 2018 года

Дионис Ченуша