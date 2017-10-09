Эмиграция или тюрьма: как становятся диссидентами в Молдове и поможет ли заграница

Илан Шор, осужденный за участие в краже миллиарда, выехал в Страсбург, где встретился с евродепутатами и рассказал им о процветании Оргеева, где является примаром. Многие в его ситуации в Молдову не возвращаются.

«Плахосудие сделало подарок Шору»

«Плахосудие сделало ещё один подарок Шору: разрешило ему выехать за границу, - комментирует в социальной сети Григорий Петренко, который сам находится за рубежом. - После того, как первая инстанция смягчила статьи обвинения, осудила, но освободила из-под стражи под судебный контроль до окончательного решения, мы видим, что и судебный контроль Шора не такой, как для всех.

Как можно отпустить за пределы страны человека, осужденного за тяжкое преступление на реальный срок?

Хочу напомнить, что судебная инстанция по нашему делу неоднократно отклоняла все наши ходатайства выехать на пару дней за рубеж по приглашению из Европарламента, ПАСЕ или Бундестага. Мне также несколько раз отказали сопровождать ребёнка во время медицинского обследования за пределы страны. Всегда суд ссылался на то, что нет никакой срочности. И это на этапе, когда у нас ещё даже не было приговора первой инстанции.

Уверен, что решение выпустить Шора из страны мог принять только лично Плахотнюк. Я также уверен, что это первый случай в истории молдавского правосудия, когда осужденного на реальный срок за тяжкое преступление отпускают погулять по Страсбургу.

Зачем Плахотнюк отпустил Шора? В каких странах за эти дни уже успел побывать Шор или ещё побывает?

В условиях, когда установлено, в том числе и Kroll, что среди бенефициаров кражи века есть группа компаний аффилированных Шору, можно предположить, что выезд Шора за пределы страны на самом деле не связан с абсолютно малозначимыми встречами с евродепутатами (это дымовая завеса), а связан с необходимостью замести следы, уничтожить улики, помешать международному расследованию и возврату украденных из банковской системы средств!».

Тысячи людей просят политического убежища за границей

В первом квартале 2016 года 1573 молдавских граждан попросили политического убежища за рубежом. Это – данные доклада, опубликованного Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Только в марте убежища просили почти 700 граждан – столько же, сколько в 2011-2014 годах просили в течение года.

Тема прав человека в Молдове давно никого не интересует. Людей арестовывают по надуманным обвинениям, подвергают пыткам в местах изоляции, лишают элементарных возможностей защиты, не допускают на собственный судебный процесс, не дают последнего слова, фальсифицируют стенограммы судебных заседаний. Об этом иногда кое-где кое-то упоминает. Но по большому счету такие редкие напоминания не есть массовый гражданский протест.

Ни одна партия не ведет эту тему постоянно. Ни одна неправительственная организация не пытается объединить всех протестующих. И, что самое удивительное, глухо молчат юридические сообщества, которые могли бы, в частности, многое рассказать о том, как методично в стране истребляется законодательное поле с целью создать новую систему «законов», по которым любого можно посадить и любого можно вывести из-под наказания. Происходит то, что нас лишают наших прав. А нет у человека прав – нет и их нарушений со стороны государственной машины.

На этом фоне «западные партнеры» если и предъявляют Молдове какие-то претензии, то очень обтекаемо. Возможно, кто-то кого-то изредка журит в частных беседах. Но уж точно речь не идет о каких-то санкциях и даже об угрозе санкций. Раз так – Европе и Америке придется принимать наших политических беженцев. И этот процесс уже давно идет.

Западу происходящее не нравится

Запад предпочитает принимать других беженцев. Недавно местное правительство Баварии с целью потребовало расширить так называемый список безопасных стран. По данным издания «Süddeutsche Zeitung», министр внутренних дел Баварии Йоахим Герман на заседании правительства заявил, что это поможет правительству принять правильное решение по обращениям соискателей убежища. По его словам, в список следует внести такие страны, как Армения, Грузия, Молдова, Украина, Индия, Мали, Монголия, Алжир, Гамбия и Бангладеш. Страна считается безопасной, если в ней нет политических преследований. Данная инициатива означает, что беженцам, прибывшим в Германию из Молдовы, откажут в предоставлении убежища, так как Молдова будет считаться безопасной страной. Но уже и так, пишет газета, заявки из этих стран очень редко удовлетворяются федеральной службой по вопросам миграции и беженцев.

Однако это не проблема: практически все наши политические диссиденты могут доказать, что не станут нагрузкой для бюджета Германии. Бедные ищут не убежища, а работы. А на политической ситуации спекулируют особо хитроумные. Ведь среди так называемых молдавских диссидентов немало тех, кто маскирует «политикой» банальные экономические интересы. Есть и те, кто целенаправленно стремился за границу, сознательно нарушая закон.

Кто и как оказался за пределами страны

Генадие Брега. Исландия. Унионист Генадие Брега попросил политического убежища в Исландии, так как в Молдове находится под следствием по причине драки с заместителем претора Василе Урыту, которая произошла 24 января. Брега обвинил Урыту в том, что тот отсутствует на работе. Инспекторат полиции сектора Чентру вызывал его для дачи показаний, но Брега уже был за границей. Он заявил, что преследуется по политическим мотивам, а задержание угрожает его жизни.

До этого Брега судился с Молдовой в ЕСПЧ в связи с протестами против задержания в 2008 году своего старшего брата Олега (тот баллотировался в парламент как независимый депутат). ЕСПЧ вынес шесть решений по делу Бреги-младшего. В 2009-м Брега просил политического убежища в США вместе с журналистами «Журнал де Кишинэу» и интернет-телевидения «Журнал ТВ». В обращении в американское посольство журналисты писали о «секретном плане коммунистического правительства по устранению всех демократических свобод».

Интересно, что Брега не просит убежища в Румынию, к объединению с которой призывал (и чье гражданство у него есть). Исландия - выбор грамотный: небольшой поток соискателей убежища, хорошие условия содержания, гражданство через пять лет проживания, не нужно отказываться от первого гражданства и собирать документы. История и доказательства есть.

Григорий Петренко, Германия. 28 июня бывшего депутата, лидера оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» («Красный блок») Григория Петренко приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу 400 у.е за организацию массовых беспорядков. Политзаключенные группы Петренко после полугода тюрьмы и двух месяцев домашнего ареста были освобождены под судебный контроль с запретом участия в акциях протеста и с некоторыми другими ограничениями, нарушающими их гражданские права. Петренко покинул Молдову при неизвестных обстоятельствах и попросил политического убежища в Германии.

Евгений Шевчук. Место пребывания неизвестно, по слухам – Кипр. Бывшему президенту непризнанной Республики Приднестровье Евгению Шевчуку пришлось бежать через Днестр в июне этого года. Шевчука обвиняют в хищении 7,5 миллиона долларов из стабилизационного фонда, сокращении зарплат и пенсий бюджетников на 30 процентов с марта 2015 года, незаконной амнистии заключенных, контрабанде подакцизных товаров на 140 миллионов долларов, получении откатов от схемы лжеэкспорта спирта. Сам экс-спикер считает преследование политическим.

Молдавские власти знают, где находится Евгений Шевчук, заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, но подробности не разглашаются по соображениям безопасности страны. Сразу после побега из Тирасполя Шевчук находился в Кишиневе.

Ренато Усатый. Россия. В январе 2016 года генпрокуратура открыла уголовное дело против Ренато Усатого по фактам угроз в адрес должностных лиц в ходе протестов. Инициатором дела стал президент Николае Тимофти, указывавший на угрозы здоровью и физической расправы со стороны политического оппонента. 24 октября 2016 года молдавский суд выдал ордер на арест Ренато Усатого по обвинению в заказе убийства банкира Германа Горбунцова в 2012 году. Политик уехал в Москву, куда был отправлен в командировку.

Мэр Бельц, ставший личным врагом лидера ДПМ Влада Плахотнюка, объявлен в международный розыск по линии Интерпола по обвинению в создании преступной группировки и покушении на убийство в Лондоне российского банкира Германа Горбунцова в 2010 году. Политик отрицает причастность к этому преступлению, утверждая, что дело носит заказной и политический характер.

Анна Урсаки, в одной из стран Евросоюза. Адвокат Анна Урсаки вела дела Вячеслава Платона и Ренато Усатого, высказывала версию заказного убийства депутата Иона Бутмалая. В итоге ей предъявили обвинения в рамках уголовного дела об убийстве учительницы Любови Маноли, имевшего место 19 лет назад, в 1997 году.

Одним из виновников преступления суд признал бывшего мужа Урсаки Руслана Моисеева и приговорил его к 18 годам. Следствие выяснило, что в баре, где жертве подсыпали клофелин, вместе с мужем находилась и Анна Урсаки. Один из молдавских сайтов, которым владеет Влад Плахотнюк, разместил фильм «Адвокат дьявола» о том, что Урсаки якобы стояла во главе преступной группировки, которая занималась отъемом жилья у одиноких людей, после чего и возобновили дело об убийстве. С конца октября 2016 года Урсаки находится за пределами страны, не обнародуя место пребывания. Ночные обыски проходили без нее, а на допросы она не являлась.

Виктор Цопа, Германия. Бывший министр транспорта и связи (апрель-декабрь 2001 года) Виктор Цопа в 2010 году обвинен акционером «Victoriabank» в том, что вынудил продать акции. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «шантаж в особо крупных размерах», а в 2011 году суд приговори его к 10 годам закоючения. До вынесения приговора Цопа покинул Молдова и находится во Франкфурте-на-Майне. Утверждает, что приговор был вынесен по указанию первого вице-спикера Влада Плахотнюка.

Виорел Цопа, Германия. Виорел Цопа в 2012 году являлся первым зампредом движения «Антимафия». В августе 2010 года он вместе с Сергеем Мокану начал кампанию против Владимира Плахотнюка. Суд столичного района Буюканы приговорил бизнесмена к 8 годам тюремного заключения за растрату 11 миллионов лей. Будучи главой «Banca de Economii» в 1999-2001 годах, он выдал кредитов на эту сумму, деньги не возвращены.

Председатель движения «Антимафия» Сергей Мокану считает, что уголовные дела Виктора и Виорела Цопы являются политическими и были возбуждены на следующий день после того, как он выступил с разобличительными заявлениями.

Михаил Формузал, Германия. В 2014 году в Молдове задержали «группы пророссийских боевиков». Телеканалы, связанные с вице-председателем парламента Владом Плахотнюком, показали серию сюжетов о «диверсантах», якобы связанных с левой оппозицией: башканом Гагаузии Михаилом Формузалом, лидером партии «Патриоты Молдовы» Михаилом Гарбузом и архиепископом Маркелом, известным критикой в адрес властей. Тогда же в СМИ были вброшены распечатки телефонных переговоров между работником аппарата правительства Гагаузии и одним из задержанных «гагаузских диверсантов», создавая картину того, что Формузал якобы руководил подготовкой переворота. 20 марта 2015 года против Формузала заведено уголовное дело по якобы выявленным нарушениям при подаче налоговой декларации.

Марина ТИМОТИН