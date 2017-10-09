«Семья Ирины Шкильнюк, сбившей под Тирасполем насмерть 15-летнюю девочку, потратила на поддержку в СМИ Молдовы 4000$!»

В воскресенье исполнилось 9 дней со дня смерти у арки в Парканах 15-летней девочки. С тех пор в Приднестровье не утихают страсти по поводу этой трагедии: из-за того, что за рулем «Лексуса» в момент трагедии оказалась родственница второго человека в «Шерифе», местные жители сразу же заподозрили, что виновную «отмажут». Некоторые косвенные и не очень факты на это указывали в первые дни после ДТП…

Однако, сегодня хотелось бы сказать еще и том, что данный трагический случай вместе с мутной пеной поднял на поверхность тех, о ком в любом другом случае никто бы даже не вспомнил. Эти мастера троллигнга развили в соцсетях такую кипучую деятельность, что мы посчитали своим долгом в этой заметке им ответить.

Мне всегда шибко нравится, когда, не пойми кто, начинает считать чужие деньги. В частности, умиляют те, кто на каждом углу рассказывает о продажности СМИ, при этом публикуя расценки, по которым журналисты «продались». Вот, например, давеча бывший молдавский репортер прошелся по «Комсомольской правде» в Молдове, рассказав, по каким тарифам мы, дескать, опубликовали мнение психологов по поводу видео-извинения Ирины Шкильнюк, написав буквально следующее:

- Насколько я знаю расценки в «КП», психологам отстегнули по $50, вся публикация в целом встала семейке тысячи в 3-4 зеленых.

Пикантности этой цитате добавляет тот факт, что ее автор непродолжительное время рулил «КП» в Приднестровье – то есть, с одной стороны, вроде как компетентно. С другой стороны, становится ясно, почему его оттуда уволили. Кроме того, он за короткий срок успел столько раз переодеться в воздухе, воюя сначала с приднестровцами в кишиневской газете, потом с кишиневцами, работая в Приднестровье, и, наконец, пару лет …снова из Кишинева «лил» на Левый берег Днестра. Понятно, что даже для молдавской журналистики - это перебор, и, в конце концов, он вроде как перебрался на Украину. Но, смотри-ка, расценки запомнил.

Кстати, о профессионализме вышеупомянутого индивида говорит тот факт, что ему даже не пришло в голову пройти по ссылке на предыдущие заметки в «заказной» статье, где мы эту самую Ирину Шкильнюк, мягко говоря, далеко не защищаем. Более того, и в комментарии психологов нет НИ СЛОВА о ее невиновности – там просто анализ видеообращения – искренне или неискренне, все, точка! А один из психологов и вовсе сделал оговорку-сомнение в ее искренности – вернее, в искренности именно по этому вопросу. Понимаете, есть категория людей, которым сказали «Вон из профессии!», которые даже представить себе не могут, что любое расследование – это РАЗНОСТОРОННИЕ суждения. Они, как цирковые лошади, бегают в шорах по кругу, выполняя за кусочек сахара от дрессировщика один и тот же номер на протяжении десятилетий.

Допустим, пакет с 4 тысячами долларов нам передали. А теперь, внимание, вопрос: не кажется ли вам, дорогие читатели, что «семья Шкильнюк» тупо выбросила деньги на ветер? И на полном серьезе может потребовать их вернуть. Но мы ничего не вернем, потому что – НИЧЕГО не брали (не говоря уже о психологах-комментаторах, которые и вовсе в недоумении – это с них впору было деньги брать за рекламу, но мы же не звери какие – прим. автора).

Еще раз повторимся: мы в этой истории исключительно за справедливость. Ирина Шкильнюк – совершила смертельный наезд на 15-летнюю школьницу в ДТП под Тирасполем. И ее родственником оказался один из руководителей «Шерифа». Не мудрено, что дело пытаются спустить на тормозах, водя за нос, в том числе, и тираспольского лидера – Вадима Красносельского (чего стоит хотя бы намеченная АЖ на 18 октября пресс-конференция местного министра МВД…). Но, благодаря общественности и СМИ в Молдове – это будет сделать весьма сложно: хоть «заноси» денег, хоть не «заноси».

Мы будем и дальше держать вас в курсе того, как продвигается расследование по «парканскому делу об убийстве в ДТП девочки-подростка».