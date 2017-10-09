Проект РМ достиг кризисной точки и было бы идеально вернуть эти территории в состав Румынии

В интервью для портала ТРИБУНА депутат-либерал Лилиан Карп ответил на ряд вопросов о его отношениях с ЛП, о нынешней ситуации в партии, о референдуме по вопросу отстранения Дорина Киртоакэ и о том, будет ли он баллотироваться в одном из одномандатных округов на следующих парламентских выборах, а также о том, какой, по его мнению, будет нынешняя парламентская сессия, и о ряде других важных аспектах политической жизни страны.

T.: Г-н Карп, в каких Вы сейчас отношениях с Либеральной партией (ЛП)?

Л.К.: В тех отношениях, что и ранее, никаких изменений не произошло.

T.: Ранее Вы заявляли, что можете сложить свой депутатский мандат. Приняли ли Вы окончательное решение?

Л.К.:Это заявление было сделано в связи с тем, что я больше не желаю заниматься политикой в нашей стране, с махинациями, недостатками и др. Поэтому я говорил, что могу покинуть парламент, но есть одно «но» — следующий, кто придет на мое место, может продаться ДПМ, и я этого не хочу. Поэтому я еще не определился, сложу ли я свой мандат. Это и является той причиной, по которой я пока еще в составе парламента.

T.: Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию Либеральной партии?

Л.К.: Партия на нынешнем этапе переживает кризис, особенно учитывая, что некоторые лидеры ЛП были арестованы. Некоторые аресты вызывают вопросы, особенно по делу о парковках. Нельзя арестовывать человека за то, что он хочет предотвратить, и ясно, что в связи с этим есть проблемы. В общем, партия нуждается в возобновлении своих действий, чтобы быть в состоянии вернуться на политическую арену. Есть ряд мер, которые необходимо предвидеть, распланировать, продумать, чтобы вернуть доверие избирателей.

T.: Что Вы думаете в связи с референдумом по отстранению Дорина Киртоакэ?

Л.К.: Это странный и незаконный референдум, потому что против отстраненного от должности человека нельзя инициировать референдум – таков закон. Вместе с тем, мы видим лицемерие тех, что проголосовали за проведение референдума, а теперь они объявляют о бойкоте плебисцита. Это не честно с их стороны. Мы видели, что члены ЕНПМ проголосовали «за», а теперь они тоже намерены бойкотировать референдум. Мы видим, что ДПМ, посредством своего советника проголосовала «за», а теперь они открыто заявили о бойкоте. Возникает вопрос: Если вы бойкотируете, тогда зачем вы голосовали «за»? Это сплошное лицемерие.

T.: Если остальные партии объявили бойкот и социалисты одни примут участие в референдуме, каков будет результат? Будет ли отстранен примар?

Л.К.: Закон о местной публичной администрации предельно четко определяет условия для отстранения примара. Люди не должны путать местный референдум с национальным, там необходима треть голосов. Люди думают, что если явится треть избирателей, референдум будет признан состоявшимся, но это не так. В законе четко прописано, что примар может быть отстранен при явке того же числа избирателей, голосами которых он был избран плюс еще хотя бы один голос, при условии, что все эти люди проголосуют за его отстранение.

T.: В общем, как Вы оцениваете уголовные дела, возбужденные на имя столичного примара?

Л.К.: Дело о парковках незаконно. Второе дело, касающееся выплат полицейским, прокурорам и судьям, которые сами вели свои дела и сами вынесли себе оправдательные решения, обязав примэрию выплатить им компенсации за жилье. Здесь, к сожалению, не прокуратуре судить, потому что здесь они были заинтересованной стороной, а некоторые их представители получили жилье от местной публичной администрации. Слава Богу, что из Закона о прокуратуре исключили статью, предусматривающую, что местная публичная администрация обязана предоставить им эту жилплощадь. В итоге, это было злоупотреблением со стороны этих учреждений, и не они должны судить, тем более, что они были прямыми получателями в этом деле.

T.: Каково Ваше мнение о попытках консолидации унионистов? Будут ли они успешными?

Л.К.: Я и ранее говорил, что унионистское движение сейчас находится в спячке, или как минимум в состоянии ожидания. Большая его часть бойкотировала президентские выборы, согласно опросам, около 3% не явились на голосование, а 6-7% проголосовали за кандидата правых сил – Майю Санду. Теперь, посмотрим, кому удастся убедить этих избирателей выйти на голосование. Унионисты стали более прагматичными, они уже не голосуют по зову сердца – за одну политическую партию – они стали пытаться искать путь к достижению своей задачи.

T.: Насколько необходима консолидация проевропейских правых сил в Молдове?

Л.К.: Все зависит от того, кого считать проевропейцем в Молдове, и какие партии считать проевропейскими. Во-первых, сейчас происходит передислокация политических сил, и здесь очень важно насколько далеки слова от дел, а это расстояние огромно. Поэтому, о консолидации и о том, кто с кем консолидируется, поговорим позже. Ясно одно – у большей части правых партий есть противоречия, они не договариваются между собой. Проевропейские правые партии в лице Майи Санду и Андрея Нэстасе категорически против диалога с ДПМ, считая, что именно эта партия несет ответственность за все то, что происходит в стране. Вместе с тем, мы видим как ДПМ пытается наладить диалог, но это к сожалению, не получается, потому что некоторые действия этой партии были очень жесткими по отношению к политическим партнерам. Поэтому очень сложно дать оценку, или сказать, найдут ли все они общий язык.

T.: Демократическая партия Молдовы (ДПМ) объявила о том, что примет резолюцию о создании альянсов исключительно с правыми силами, которые преодолеют избирательный порог. Каково мнение ЛП об этой резолюции?

Л.К.: Есть решительный ответ председателя Михая Гимпу, который заявил, что он никогда больше не сядет за стол переговоров с ДПМ. Думаю, что действия, предпринятые ДПМ в адрес ЛП, были для нас уроком, который мы освоили, и надеюсь, что так оно и будет после парламентских выборов 2018 года. У ДПМ сейчас огромные проблемы с возможными партнерами для альянсов. Сегодня и демократы, и другие партии строят иллюзии в связи с тем, что без них невозможно будет создать альянс или парламентское большинство. Хочу им сказать, что на парламентских выборах одержат победу не только партии, будет много независимых кандидатов, которые и внесут коррективы в создание будущего парламентского большинства. Здесь правым партиям следует найти тех лидеров, которые не хотят быть членами той или иной партии, но при этом они придерживаются проевропейских взглядов. С этой точки зрения, думаю, что проевропейские правые силы одержат победу на выборах.

T: Намерены ли Вы лично баллотироваться в одномандатном округе?

Л.К.: Пока такое решение не принято, но если я решусь, я сообщу об этом. До Нового года будет ясно, буду ли я баллотироваться, и если да, то в каком округе. Я и ранее заявлял, что меня больше интересует местная публичная администрация, нежели парламент Республики Молдова, но, при определенных условиях, до Нового года я об этом объявлю.

T.: Какой, по Вашему мнению, будет новая парламентская сессия?

Л.К.: В принципе, повестка дня обсуждается правящим большинством. У нас есть подконтрольное ДПМ большинство, у них есть еще одни спутник – ЕНПМ, но он кроме голосов, не имеет никакого значения. В ближайшем будущем повестка дня будет понятна. Ясно, что она будет нести предвыборный и избирательный характер, и будет направлена на получение политических дивидендов представителями власти.

T.: Каковы Ваши планы на будущее?

Л.К.: В Молдове сложно строить планы, потому что нет никакой стабильности. Это самая большая наша проблема. Именно поэтому люди в основном и покидают страну. Они не видят никакого будущего здесь. К сожалению, проект Республика Молдова достиг кризисной точки. Всем пора бы понять, что если в течение 26 лет мы мучаемся со строительством государства, и у нас ничего не получается, нам следует вернуть эти территории в состав Великой Румынии, и вступить на свой исторический путь, так как оно и должно было быть.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине