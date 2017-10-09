Эксклюзивные подробности о референдуме Анти-Киртоакэ

Социалисты объявили о том, что, несмотря на объявления о бойкоте референдума анти-Киртоакэ со стороны многочисленных партий, они от этой инициативы не отказываются, и победа будет за ними.

Корреспонденту портала ТРИБУНА глава фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинэу Ион Чебан рассказал некоторые подробности о кампании по подготовке референдума.

«Скорее всего, кампания стартует 11 октября. 10 октября ЦИК должна утвердить состав Окружного совета и избрать руководящие органы. После этого могут регистрироваться кандидаты, точно как во время предвыборной кампании. Это обычная предвыборная кампания, она ничем не отличается от очередных или досрочных выборов. Также предусматривает агитацию граждан, распространение брошюр, листовок, рекламу на баннерах, на ТВ и радио», — уточнил социалист.

Вместе с тем, на вопрос, установлен ли уже бюджет кампании, Ион Чебан заявил, пока еще нет. «У нас нет установленного бюджета. Мы ждем от ЦИК всей информации. У нас есть планы в связи с этим вопросом, но о них мы сообщим в ЦИК не ранее дня старта предвыборной кампании», — добавил Чебан.

Андриана Кептине