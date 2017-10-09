Оплатить проезд в троллейбусе можно будет смартфоном: в Кишиневе тестируют систему

До конца 2017 года в Кишиневе протестируют пилотный проект электронных билетов. Если всё пройдёт успешно, мы сможем платить за проезд в общественном транспорте с помощью приложения в телефоне.

Для этого нужно будет загрузить на смартфон мобильное приложение и сканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в троллейбусе или автобусе. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» прямо в смартфоне и предъявить кондуктору или контролеру. Примерно так это выглядит во Львове:

Новая технология электронного билета в общественном транспорте может быть запущена за 4 недели, без дополнительного оборудования для считывания карт или верификации пассажиров. Достаточно будет разместить стикеры с QR-кодом в салоне и провести тренинги для контролеров по использованию нового вида билетов.

Сейчас эта система тестируется в Одессе. Муниципальный советники отмечают, что использование приложение будет проблемой для пожилыей люди, которые не пользуются смартфонами.

Тестирование системы не будет стоить примэрии ничего. Когда будет объявлен тендер, экономические агенты смогут предложить свои варианты введения электронного обилечивания.

Проект решения чиновников примэрии об электронном обилечивании основан на исследовании, которое было проведено в 2013 году. Он предусматривает двухэтапное введение электронного обилечивания: сначала в автобусах и троллейбусах, а затем и в микроавтобусах. Проект предусматривает, что поездки будут совершаться на основании карточки, позволяющей пользоваться всеми видами общественного транспорта столицы. Также он предполагает возможность бесплатной пересадки с одного маршрута общественного транспорта Кишинева на другой в течение 60 минут с момента валидации.

Переходный период от традиционной оплаты за проезд в общественном транспорте к электронной продлится от 6 месяцев до года.

По мнению городских властей, эта система поможет сэкономить до 40 млн леев в год, эти деньги можно будет вложить в модернизацию управления электротранспорта и автобусного парка столицы.

Муниципальные власти надеются внедрить в кишиневском общественном транспорте систему электронной оплаты за проезд уже в 2018 году.

источник realitatea.md

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