Крепкий иммунитет в межсезонье: продукты, играющие важную роль

Смена сезонов всегда сопровождается повышенным риском простуды и гриппа.

Внезапные перепады температуры, атмосферная влажность и более короткие дни влияют на механизмы защиты организма, который становится уязвимыми к различным заболеваниям, в основном связанным с дыхательной системой и желудочно-кишечным трактом.

Если мы хотим обезопасить себя от всяких болезней в холодный период года, тогда нужно уделить необходимое внимание иммунной системе. Есть ряд чудодейственных продуктов, обладающих сильным иммуностимулирующим эффектом, которые для максимальной пользы рекомендуется употреблять, начиная с последних дней лета или же с первых осенних дней в комплексе с мультивитаминами и минералами.

Антиоксиданты

Антиоксиданты являются важными веществами для поддержания здоровья и аннигиляции свободных радикалов, являющихся причиной заболеваний и ослабления организма.

Витамин С – самый известный антиоксидант. Он борется с инфекциями, препятствует развитию злокачественных опухолей и, кроме того, вызывает синтез коллагена и эластина, а также ценится за его эффективность в замедлении процессов старения. Наряду с этим витамином, против свободных радикалов с той же эффективностью борется и витамин Е, признанный за его способности к регенерации и заживления тканей.

Ресвератрол – самый мощный антиоксидант в природе, а осенью можно в полной мере оценить его качества, поскольку он содержится в больших количествах в косточках черного винограда. Он прозван эликсиром молодости, и его противовоспалительные, антибактериальные и антиаллергические свойства успешно его рекомендуют при лечении респираторных заболеваний.

Прополис

Настоящий коктейль для иммунитета прополис – самый ценный продукт улья. Он обладает способностью уничтожать 21 тип бактерий, 30 типов вирусов и 9 видов грибков и считается самым мощным природным противоинфекционным средством. Ежедневное употребление укрепляет организм, значительно увеличивая количество иммунных клеток.

Эхинацея

Эхинацея – это растение, используемое в течение тысяч лет для лечения различных заболеваний благодаря его природным антибиотическим, противовирусным и противогрибковым свойствам. Лечение эхинацеей предотвращает и лечит простуду, грипп, аллергию и респираторные заболевания, рекомендуется в борьбе с воспалением легких и астмой.

Чеснок

Будучи самым мощным в мире природным антибиотиком, чеснок является реальной панацеей и в состоянии справиться с целым рядом заболеваний – начиная от простуды и гриппа до рака, самой ужасной болезни современности.

Чеснок облегчает выведение мокроты, очищает легкие, снижает жар, облегчает кашель, регулирует кровяное давление и уровень холестерина и эффективен при лечении ревматических заболеваний и при расстройствах пищеварения. Аллицин, содержащийся в чесноке, является причиной сильного запаха, а так же антибиотиком, определившим чеснок как лекарственное растение.

Витамин D

По мере приближения к холодам, мы все больше нуждаемся в витамине D, который синтезируется в больших количествах только при наличии солнечного света. Витамин D особенно известен своей пользой в укреплении костной системы, но в комплексе с витамином С и E становится основным союзником иммунной системы, способствуя уничтожению инфекционных агентов в организме.

Советы

Для поддержания крепкого иммунитета необходима здоровая пищеварительная система, которая обеспечивает эффективное усвоение питательных веществ из пищевых продуктов или добавок. В начале осени желательно принимать пробиотики или ежедневно употреблять йогурт. Кроме того, занимайтесь физической активностью каждый день в течение как минимум 30 минут и спите по меньшей мере восемь часов в сутки, чтобы дать организму возможность восстанавливаться и зарядиться энергией.