Молдова не убедила НАТО в необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Члены Парламентской Ассамблеи НАТО приняли накануне, 8 октября, резолюцию, голосование по которой состоится сегодня на пленарном заседании.

В документе идет речь о безопасности в регионе Черного моря. Республика Молдова безуспешно попыталась внести поправку, которая предусматривала бы просьбу НАТО к России о выводе войск из Приднестровья, передает digi24.ro.

Республика Молдова участвовала в заседании стран альянса в качестве ассоциированного государства. В ходе собрания представители республики попытались внести поправку, согласно которой НАТО бы обратилось к России с просьбой о выводе своих войск с территории левобережья, в том числе и миротворческих сил.

Тем не менее, молдавская делегация получила заверение со стороны докладчиков НАТО, что в следующем году эту тему можно будет обсудить. Поскольку резолюция ориентирована на Черное море, а Молдова не является прибрежным государством, эту тему невозможно обсуждать в рамках проходящей сессии.

В рамках обсуждения этой резолюции еще несколько государств региона, у которых есть замороженные конфликты с РФ, попросили защиты НАТО, однако эти поправки не были включены в перечень обсуждаемого.

Михай Гимпу, глава Либеральной партии, заявил для телеканала, что Молдова не намерена отступаться от этого вопроса.

"Приднестровский конфликт не может быть решен, пока на нашей территории остаются российские войска, но это уже политика. Они аргументировали это тем, что мы не являемся страной с выходом к Черному морю. Мы вернемся с этой проблемой в следующем году, когда будут участвовать не только страны с выходом к морю", сообщил политик.