Объем экспорта в ЕС продолжает расти

По данным Национального бюро статистики (НБС), объем экспортных поставок в страны Европейского Союза продолжает расти быстрее, нежели объем экспорта в страны СНГ. За восемь месяцев года показатель по странам ЕС составил 16,7%, а по странам СНГ – 12,8%.

Экспортные поставки в страны Европейского Союза составили 915,8 млн. долларов США (на 16,7% больше, чем в январе-августе 2016 года) или 64,1% от общего объема экспорта (63,3% - в январе-августе 2016 года). На долю стран СНГ приходилось 20,8% от экспорта Молдовы (21,3% - в январе-августе 2016 года), что соответствует 297,5 млн. долларов США. Экспорт товаров в эти страны увеличился на 12,8%, по сравнению с январем-августом 2016 года.

«Анализ динамики экспорта по странам в январе-августе 2017 года, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, показал следующий рост: Румыния (+15,8%), Германия (+21,6%), Российская Федерация (+11,7%), Турция (+38,0%), Болгария (+36,9%) и Украина (+36,3%)», - сообщает НБС.

В январе-августе 2017 года экспорт товаров составил 1427,9 млн. долларов США, что на 15,2% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года, и превзошло ожидания аналитиков Министерства экономики и инфраструктуры, которые прогнозировали рост в 10-12%. Самый большой рост был зарегистрирован в августе 2017 года, когда было экспортировано товаров на сумму 208,0 млн. долларов США, что на 23,8% больше по сравнению с августом 2016 года.

Также, статистические данные пока не подтверждают прогнозы властей, которые ожидали большего роста объема экспорта, а не импорта. В январе-августе 2017 года импорт товаров составил 3008,0 млн. долларов США, что на 18,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В этом году Министерство экономики и инфраструктуры прогнозирует рост объема экспорта на 10%, а импорта – на 8%. В прогнозе также говорится, что «экспорт в 2017-2020 гг. увеличится на 7,5% в год под влиянием следующих факторов: восстановление внутреннего спроса, внутренний спрос на сельхозпродукты, улучшение качества экспорта, особенно благодаря инвестициям в технологии, интегрирование молдавских продуктов в мировые товарные потоки».