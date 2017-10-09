9 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Какими качествами должен обладать следующий примар Кишинева
09.10.2017

На фоне задержания генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ и помещения его под домашний арест, а также учитывая запущенный социалистами референдум по вопросу снятия с должности столичного градоначальника, его возвращение в примэрию муниципия видится совсем туманным.

Параллельно с этим в экспертном сообществе уже задаются вопросом: какими личностными качествами должен обладать тот, кто займет кресло, которое почти 10 лет грел Киртоакэ? Удастся ли ему в корне переломить ситуацию и сделать город по-настоящему европейским и комфортным для горожан, а не кормить избирателя лишь популистскими лозунгами? Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik дала известный в Молдове PR-менеджер Людмила Андроник. 

По словам эксперта, для того, чтобы навести порядок в городе и муниципии, во главе столичной примэрии должен встать человек, лишенный политических амбиций и, как модно было говорить в советские времена, "крепкий хозяйственник". Между тем, как уточнила собеседница, на заранее "расстрельную" должность мэра Кишинева должен прийти человек поистине смелый, который сможет с достоинством парировать и своим оппонентам, и выстроить эффективный, рабочий диалог с горожанами и жителями пригородов столицы.

"Это должен быть очень смелый человек. Он должен отойти от политиканства в своей работе и сделать максимальный акцент в деятельности на хозяйственной работе. Киртоакэ затевал очень много новых начинаний. Но делал он все как-то неумело, спустя рукава. Все дела как бы оставались на полпути: завезли камень и песок, и год-другой он лежит, а примар выходит с политическими декларациями", — подчеркнула собеседница. 

Однако, несмотря на четкую картину необходимости прихода к власти в Кишиневе человека, умеющего работать закатав рукава, по мнению Андроник, жители муниципия на следующих местных выборах вновь могут руководствоваться принципом "из двух зол выберем меньшее". То есть, если в первом туре кишиневцы будут обращать внимание на умение кандидата эффективно руководить муниципальным хозяйством, то во втором вновь будет разыграна геополитическая карта. 

"Голосование в Кишиневе вновь пройдет исходя не из личностных качеств кандидата в примара. Люди опять пойдут голосовать, руководствуясь не управленческими, менеджерскими качествами кандидата, а исходя из того, какую партию или вектор внешнеполитического развития он будет собой олицетворять. Опасаюсь, что все произойдет так, как это было во втором туре местных выборов в столице в 2015 году, когда электорат выбирал между Дорином Киртоакэ и Зинаидой Гречаный", — заявила Андроник.

Сам же процесс местных выборов в столице, эксперт охарактеризовала, как "молдавскую рулетку", раскрученную на популистских лозунгах, к которым так привыкло жадное ухо кишиневских избирателей.

В противовес Киртоакэ, который зачастую доходил чуть ли не до войны с муниципальными советниками, Людмила Андроник говорит, что следующий генпримар должен быть настоящим, оптимистически настроенным лидером, который сможет внушить доверие и вдохновить на совместную слаженную работу большинство народных избранников, вне зависимости от их политической ориентации.  

Отто фон Бисмарк писал: "никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов". Хорошо, если жители муниципия Кишинев все же научатся отделять зерна от плевел и выбирать мэра, руководствуясь его реальными предыдущими заслугами по улучшению условий жизни людей (если таковые, конечно, имеются), а не сладострастными лозунгами о светлом будущем в европейской столице, разрушающейся год от года буквально на глазах.     


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.