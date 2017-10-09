Дионис Ченушэ: Поддержка Евросоюза неизбежно повлечёт за собой улучшение имиджа Демпартии

Учреждения Евросоюза, за исключением Европарламента, выбирают прагматичный подход в отношении молдавских властей, которые, будучи ослаблены и дискредитированы, нуждаются в минимальном одобрении из-за рубежа и внутри страны, чтобы дожить в политическом плане до парламентских выборов, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

В таких условиях протолкнуть некоторые реформы будет более лёгкой задачей, но это неизбежно повлечёт за собой улучшение имиджа Демпартии, которая, тем самым, не только увеличит свой предвыборный потенциал, но и сможет привнести нервозность в диалог оппозиции с ЕС, подчёркивает политолог.

С расширением сферы применения инструмента в виде условий, связанного с макрофинансовой помощью, реакция Евросоюза на действия властей станет ещё более востребованной среди оппозиции и гражданского общества, отмечает Ченушэ.

По его мнению, полезность инструмента в виде условий (расширенного в случае макрофинансовой помощи) может оказаться блокирована, если в процессе его применения не будет соблюдаться принцип соразмерности. Так, ЕС должен будет сохранять баланс при разрешении кризисов, создаваемых неизменно изобретательными властями с сомнительной репутацией, не нанося ущерба своим отношениям с всё более требовательными непарламентской оппозицией и гражданским обществом.

Приближение 2018 года, года выборов, лишь повышает ставки, обостряя отношения между властями и непарламентской оппозицией, параллельно с этим повышая ожидания оппозиции от зарубежных партнёров Молдовы, пишет политолог.

Если Евросоюз предоставляет макрофинансовую помощь, то он должен как можно понятнее разъяснить это решение, чтобы не вызвать замешательства среди еврооптимистично настроенного населения. Аргументированное и эффективно разъяснённое решение также спасёт лицо непарламентской оппозиции, которая настаивает на блокировании макрофинансовой помощи из-за принятия закона о смешанной избирательной системе, заключает Дионис Ченушэ.