RT: ЕС выделит Киеву и Кишинёву €12,5 млн на ужесточение контроля на границе с Приднестровьем

Европейский парламент опубликовал план работы Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине.

Согласно документу, с которым ознакомился RT, Брюссель планирует помочь Украине и Молдове усилить контроль на границе с Приднестровьем.

Сообщается, что Евросоюз выделяет на эту деятельность €2,5 млн в 2017 году и ещё по €5 млн — на 2018 и 2019 годы.

В документе говорится, что деятельность Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине направлена на «содействие мирному урегулированию» приднестровского конфликта. Евросоюз планирует внедрить «практику интегрированного управления» в пограничной зоне Молдовы и Украины и «эффективно бороться с трансграничной преступностью».

Отмечается, что Миссия ЕС зарегистрировала контрабанду сигарет и спирта, а также оружия и боеприпасов из Приднестровья, в связи с чем планируется усиление контроля на границе с приднестровским регионом.

В рамках проекта будет усилен контроль над участком границы протяжённостью 453 км между Украиной и Приднестровьем, а также над участком границы протяжённостью 411 км между Молдовой и Приднестровьем.

Министр иностранных дел Приднестрвья Виталий Игнатьев в разговоре с RT отметил, что внедрение мер контроля на границе — «это исключительно политическое решение с использованием инструментов экономического характера».