У сотрудников СИБ должна быть одна Родина, - Додон

Игорь Додон считает недопустимым наличие у работников Службы информации и безопасности двойного гражданства.

Сегодня, 9 октября, лидер страны заявил, что СИБ — это одна из базовых структур, которые стоят на страже государственности и национальной безопасности. Если Молдова потеряет преданность со стороны этих офицеров, то можно и вовсе потерять страну.

- Считаю абсолютно неприемлемым, чтобы работники СИБ давали присягу на верность другим соседним или отдаленным государствам. Теперь вы понимаете, почему СИБ, как организация первостепенной важности, была выведена из-под контроля президента. Понимаю, что приближается так называемое столетие объединения, и власть предпринимает все больше символических уступок, но всему есть предел. Похоже, что и этот предел самым наглым образом начинают переходить, - отметил президент.

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон о Службе информации и безопасности и Закон о статусе сотрудника по информации и безопасности, разрешающий владение иностранными гражданствами для сотрудников СИБ, был включен в повестку дня пленарного заседания парламента пятницы. Его рассмотрение было отложено.

Изменения в закон о статусе офицера СИБ были одобрены на заседании правительства.