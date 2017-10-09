Поставщик тепла в Кишиневе - Termoelectrica организует по случаю Дня города 14 октября лотерею. Главный приз – три месяца бесплатного отопления

Поставщик тепла в Кишиневе - Termoelectrica организует по случаю Дня города 14 октября лотерею. Главный приз – три месяца бесплатного отопления и подачи горячей воды.

Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в примэрии его директор Вячеслав Ени, отметив, что «в лотерее сможет принять участие любой житель столицы, пользующийся отоплением и не имеющий долгов перед Termoelectrica».

«Для регистрации необходимо предъявить фактуру об оплаченном счете и паспорт. Есть еще два приза - бесплатное отопление на два месяца и один месяц», - сказал Ени.

По его словам, также Termoelectrica организует спортивные соревнования по дартсу, армрестлингу и шахматам. Граждане будут играть против работников Termoelectrica. И все участники получат призы. Мероприятия пройдут у входа в парк Штефана чел Маре.