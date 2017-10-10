Конец пророссийскости? Руководство Гагаузии заявило о вреде внешнеполитической «зашоренности»

Лозунги руководства Гагаузии о близости с Россией при выстраивании отношений с западными партнёрами были не самым подходящим фоном. Поэтому решение абстрагироваться от них было предсказуемым. Но как долго будет сохраняться такой прагматизм?

Гагаузия меняет имидж и избавляется от геополитических ярлыков. По мнению Башкана Ирины Влах, чтобы добиться экономического успеха, нужно быть одинаково открытым для всех партнёров. Как показывает практика, устоявшийся образ «пророссийской автономии» всё больше противоречит практическим действиям.

Уйти от геополитики

Идею об отказе от геополитики Ирина Влах озвучила на экономической конференции «Macro-2017: Молдова в 2030 г.», которая прошла в минувшую пятницу в Кишинёве. Говоря о экономическом кризисе в стране, единственным выходом из ситуации она назвала максимальное привлечение инвестиций, и недвусмысленно дала понять, что это возможно только при прагматичной внешней политике.

«Для экономического успеха Молдове необходимо переосмыслить собственное положение и уйти от геополитики. Необходима новая экономическая модель, основанная на максимальном привлечении инвестиций, в том числе и за счет реализации межгосударственных инвестиционных проектов», – уверена Ирина Влах.

В качестве положительного примера в этом контексте она привела Гагаузскую автономию. «Гагаузия абстрагируется от внешнеполитического вектора. Она открыта на все 360 градусов и готова сотрудничать со всеми странами и экономическими агентами, которые готовы развивать экономику региона», - заявила башкан.

В предвыборной программе Ирины Влах, которую она презентовала избирателям региона в начале 2015 года, тема внешней политики шла под номером один. Прежде чем рассказать избирателям о планах по развитию экономики, культуры, по выстраиванию отношений с центральной властью, кандидат Влах в подробностях описала, как она будет развивать «стратегическое партнёрство» с Россией.

Одним из слоганов предвыборной кампании будущего башкана был «Быть вместе с Россией – в наших силах!». Лозунг, дававший широкое поле для фантазий и апеллировавший к эмоциям, так и не был воплощён в жизнь. Заняв должность главы автономии, Ирина Влах начала проводить прагматичную политику, не ограничивая себя геополитическими условностями и рамками.

«Стратегические партнёры» в цифрах

С Россией сотрудничество действительно развивалось довольно активно. За два с половиной года было реализовано множество проектов, в рамках которых автономия получила в подарок десятки единиц спецтехники, медицинское оборудование, книги и другие гуманитарные грузы. Тем не менее, выделять РФ как главного стратегического партнёра довольно трудно. По крайней мере, если судить по объёму помощи, то есть партнёрам, оказавшим Гагаузии большее внимание.

Подтверждение этому можно найти в отчёте Главного управления внешних связей Гагаузии об итогах сотрудничества автономии с внешними партнёрами в 2016 году. Так, объём полученной от России гуманитарной помощи составил 24 млн. 392 тыс. леев. Турция оказала поддержку на 21 млн. леев. А Европейский Союз, помещённый авторами отчёта на последнее место, проинвестировал в автономию 5 млн. евро, то есть, почти в пять раз больше «стратегического партнёра».

В последнее время работа с внешними донорами заметно активизировалась. При башкане был создан специальный Координационный совет по распределению внешней помощи. На последнем заседании этой структуры, которое состоялось в конце сентября, был представлен широкий спектр организаций и стран, оказывающих поддержку в развитии Гагаузской автономии. В официальном пресс-релизе с того мероприятия были упомянуты Агентство ТИКА (Турция), организации UASID (США), FISM (Фонд социальных инвестиций Молдовы),GIZ (Германия), Rotary Club, ОБСЕ, ООН, а также представители иностранных посольств.

Прагматизм до выборов

Очевидно, что геополитика, сыгравшая свою роль на выборах, оказалась неуместной в управлении. Лозунги о близости с Россией при выстраивании отношений с западными партнёрами были, мягко говоря, не самым подходящим фоном. Поэтому решение абстрагироваться от них было предсказуемым и рациональным. Но как долго будет сохраняться прагматизм действующей гагаузской власти?

Через год стартует новая избирательная кампания и соблазн использовать «пророссийскую карту» будет велик. Большинство кандидатов, наверняка, не станут себя сдерживать в применении этого приёма. Ирина Влах, если решит бороться за второй мандат, окажется в непростой ситуации. Любая попытка отряхнуть от пыли тему «стратегического партнёра» вызовет реакцию конкурентов, которые напомнят ей, как год назад она «уходила от геополитики». Это не даёт никаких гарантий, что Влах не «передумает». И вряд ли это отменит общее содержание предвыборной гонки, в которой российская столица будет не раз упоминаться. Тем не менее, её заявление, что тема внешнего вектора уходит в Гагаузии на задний план, может дать начало серьёзной дискуссии в гагаузском обществе и переосмыслению привычных установок.

Вячеслав Крачун, Комрат