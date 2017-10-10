Электронная система оплаты в общественном транспорте на публичных обсуждениях

Переход к электронной системе оплаты в столичном общественном транспорте позволит вести хороший мониторинг пассажиров, перевозчиков, а так же накопленных финансовых средств. О модели электронной системы оплаты и поэтапном ее внедрении в Одессе говорил бывший министр инфраструктуры Украины Александр Малив в рамках второго этапа публичного обсуждения проекта об электронной системе оплаты, передает IPN.

По словам Александра Малива, электронная система оплаты содержит модель обработки платежей, которая фиксирует все транспортные средства, время осуществления платежа, маршрут и человека, который использует эту систему оплаты. Для этого пассажир должен приобрести карточку, которая содержит микрочип, с помощью которого фиксируются данные в этой системе.

Эксперт из Украины отметил, что внедрение такой системы позволит устранить недобросовестную конкуренцию между перевозчиками. „Благодаря современным технологиям, вы можете требовать от перевозчиков соблюдать правила, расписание рейсов. Во всей системе контроль осуществляется через GPS, а оплата пассажиров регистрируется в онлайн-режиме”, - сказал Александр Малив.

Система позволяет определить в режиме онлайн количество пассажиров, которые входят в транспортное средство, а если в каком-то транспортном средстве обнаруживаются неплательщики, команда контролеров направляется сразу для проверки.

В Одессе проект был уже одобрен муниципалитетом, но все еще находится в стадии тестирования. По мнению эксперта, реализация проекта может занять по крайней мере год.

Директор одной из ИТ-компаний Молдовы Калин Грядченко выступил с предложением о внедрении ИТ-систем в области сбора платежей. Он предложил, чтобы каждый человек получил карточку, которая будет адаптирована к банковской карте, мобильному телефону или электронному кошельку, с помощью которой можно удобно совершать платежи.

Глава Управления электрического транспорта муниципия Кишинев Георге Моргоч заявил, что предприятие готово перейти на эту систему как можно скорее. „До сих пор мы знали, что надо делать, в теперь мы знаем, как делать. Мы хотим устранить как можно быстрее человеческий фактора при сборе денег, для этого нужно только чтобы КМС принял соответствующее решение, назначить человека, который будет ответственным за проект и начать его реализацию”, - сказал Георге Моргоч.

Если проект получит одобрение Кишиневского муниципального совета, должен быть организован международный тендер по отбору компании, которая разработает эту систему в сети столичного общественного транспорта. Проект может стоить 120 млн. леев (по данным исследования, проведенного в 2013 году), которые, по словам директора УЭТК, могут быть возвращены в течение примерно четырех лет.