Политика Примар Оргеева нахамил лидеру крупнейшей партии Европарламента, а саму партию назвал тоталитарной

Илан Шор ответил председателю Европейской народной партии Джозефу Доулу - обозвал в социальных сетях ЕНП и ее группу в Европарламенте "тоталитарным политическим формированием, в котором контакты, встречи и политическая деятельность ее членов являются подконтрольными и зависящими от мнения руководителя".

Шор отметил, что европейские депутаты, с которыми он встретился в Страсбурге - "официальные лица" и напомнил, что ранее руководство ЕНП не смущало то, что оно "поддерживало некоего Влада Филата, который является главным фигурантом и вдохновителем "кражи века" в Молдове, а сегодня среди фаворитов руководства ЕНП числится близкий соратник и последователь Филата - Майя Санду".

Предприниматель, осужденный к 7,5 годам заключения за отмывание денег, не исключил, что "рано или поздно политический проект Санду станет "не меньшим разочарованием для европейских партнеров, чем проект Филата". Он предложил главе ЕНП встретиться с ним "без посредников и дезинформаторов".

Накануне Дол объявил, что Европейская народная партия не имеет ничего общего с Партией Шора и визитом ее лидера в Страсбург, состоявшимся в конце минувшей недели. Об этом он рассказал в интервью радио Europa libera.

По словам Доула, никаких официальных встреч и контактов между руководством партии и примаром Орхея "не было и не могло быть": "Мы не разделяем ни его политических взглядов, не популистских ценностей и устремлений. После того, как молдавское правосудие признало Шора виновным в отмывании денег и банкротстве банков в РМ, он должен отбывать наказание за то, что украл у народа Молдовы. Основную выгоду от визита Шора в Европу получает координатор правящей в РМ коалиции Влад Плахотнюк. Именно он пытается дискредитировать этими встречами ЕНП, занявшую непримиримую позицию к деятельности нынешних властей Молдовы".

Шор побывал в Европарламенте 4 октября. Как сообщила пресс-служба партии, он встретился с вице-президентами группы ЕНП Мэред Макгиннессом и Рамоном Луисом Валарселем Сисо. Главными темами диалога стало "европейское сотрудничество и социально-политическая ситуация в РМ". Если верить сообщению, Шор встретился с более чем 20 депутатами Европарламента, представителями различных политических групп из Германии, Австрии, Италии, Испании, Греции, Голландии, Словении и Великобритании, проявившими интерес к дискуссиям, посвященным так называемому делу "о краже миллиарда". В пресс-релизе Партии Шора отмечается, что визит стал возможен с разрешения молдавского суда.

"Господа, это бомба! - прокомментировал события в социальной сети политолог Богдан Цырдя. - Подозреваемого в краже миллиарда Илана Шора как знатного барина встречают аж 27 депутатов Европарламента! Видимо, в знак его высоких заслуг в афере века. После того, как в молдавских СМИ раздули скандал, председатель Европейской Народной Партии Джозеф Дол выдал редчайшую ахинею: это Плахотнюк организовал визит Шора в европарламент, дабы дискредитировать Евросоюз и Европейскую народную партию!

Ничего себе! Мы наивно полагали, что кукловод контролирует только молдавские партии. Оказывается, он уже и Европарламент прибрал к рукам! Значит, Европарламент и Запад не поддерживали молдавских олигархов?

А разве не Запад уже с сентября 2009 выдал кредитов и грантов более чем на 3 миллиарда долларов для олигархов из АЕИ, хотя ранее якобы не нашлось денег для ПКРМ? А разве не Джозеф Байден и Ангела Меркель лично поддерживали Филата несмотря на проблемы в "ВЕМ" и захват государства? Байден тогда назвал все это «историей успеха»! А разве не глава Еврокомиссии Баррозу и председатель Евросовета Херман ван Ромпей подписали 27 июня 2014 договор об ассоциации с Лянкэ, зная, что тот сдал аэропорт в 2013-м? Более того, 13 ноября 2014 года Европарламент ратифицировал соглашение!

Вы удивитесь, но именно 13 ноября 2014 года вышло секретное постановление правительства Лянкэ (№ 938 – 11) о предоставлении 9,4 миллиарда лей "BEM", "Unibank" и "Banca Socială".

То есть ратификация договора об ассоциации и кража миллиарда совершились в один и тот же день!

А разве не председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил 28 апреля 2015 года о том, что Кирилл Габурич, принявший решение 27 марта 2015 года о выделении банкам Шора 5,4 миллиарда лей, «является самым многообещающим политиком в Европе» и что «Молдова идет по верному пути, в этом нет никаких сомнений»?

Напомню г-ну Доллу, что 20 сентября посол Евросоюза Петер Михалко лично встречался и фотографировался с Плахотнюком, поддержав тем самым олигарха!

Короче, г-н Долл, не порите чепуху. Это ВАШИ люди и ВАШИ достижения! Точка".