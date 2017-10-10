Партия вакцин от гриппа прибыла в Молдову

Партия из 200 тыс. доз вакцин против гриппа китайского производства, переданная Республике Молдова Центром справедливой вакцинации из США, прибыла в страну. Финансовая стоимость лота составляет около 1,8 млн. долларов. В этом году только лица из группы риска смогут сделать прививку от гриппа, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ), вакцина находится в Национальном хранилище вакцин при Национальном центре общественного здоровья (НЦПЗ), и в ближайшее время будет распределена в публичные медико-санитарные учреждения.

Затем будет проведена кампания по иммунизации против сезонного гриппа профессиональных контингентов и лиц с высоким риском заболевания (больные с хроническими заболеваниями, медицинские работники, работники из состава войск карабинеров и пограничников, Службы чрезвычайных ситуаций и Таможенной службы, учреждений социальной поддержки, дети из детских домов и др.).

Имеющиеся в наличии в каждом инфекционном отделении/больнице вакцины будут сделаны только по назначению врача, в тяжелых случаях, или при предупреждении болезни у лиц с риском развития осложнений, независимо от результатов лабораторных анализов на грипп.

До введения вакцины против гриппа, пациентам рекомендуется сделать предварительное медицинское обследование. Прививка от гриппа не будет сделана лицам с аллергией на любой из компонентов вакцины и лицам, которые страдают от острых заболеваний, тяжелыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, с температурой, и с неконтролируемой эпилепсией или другой прогрессирующей болезнью нервной системы.

В сезоне 2016-2017 годов было вакцинировано против сезонного гриппа 200 тыс. человек. Были зарегистрированы три летальных случая у людей с уже существующими патологиями и непривитых против гриппа.

В течение последних двух сезонов (2015-2017 г.г.), партии вакцины, предложенные Центром справедливой вакцинации из США, как части программы „The Task Force for Global Health” (150 тыс. и, соответственно, 200 тыс. доз) были полностью использованы, и тяжелых побочных эффектов не было отмечено. Республика Молдова сотрудничает с „The Task Force for Global Health” с 2015 года.