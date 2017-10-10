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Президенту Молдовы опять хотят урезать полномочия
10.10.2017

Ксения Флоря

 У Игоря Додона продолжают отнимать власть. В парламенте зарегистрирован законопроект, ограничивающий полномочия президента как верховного главнокомандующего.

Есть ещё одна страна – тоже член “Восточного партнёрства”, где фигура главы государства становится чисто декоративной. Это - Грузия. Но если грузинское парламентское большинство в борьбе за власть всё-таки действует “по учебнику”, для молдавских мажоритариев демократические “каноны” оказались не писаны.

“Генерал без армии”

Разработанный во фракции ДПМ проект поправок в Закон о национальной обороне является логическим (для нынешней молдавской действительности) завершением скандала вокруг участия молдавских военнослужащих в международных военных учениях Rapid Trident-2017, организованных НАТО с 7 по 23 сентября на Украине.

В начале сентября президент Игорь Додон запретил военным участвовать в этих манёврах Североатлантического альянса. “Не приемлем участие молдавских военнослужащих в учениях за пределами страны”, - написал он на своей странице в Facebook. Однако если в феврале этого года минобороны подчинилось Игорю Додону - военнослужащие Национальной армии не поехали на международные военные учения Platinum Eagle в Румынию, то на этот раз коса нашла на камень.

В роли “камня” выступило правительство. Уже на следующий день после запрета президента, кабмин в срочном порядке разрешил военнослужащим отправиться во Львовскую область Украины на Rapid Trident. Как заявил премьер-министр Павел Филип, эти манёвры могли стать шестым отказом молдавской стороны от участия в международных военных учениях, что в совокупности бы обошлось более чем в 5 млн леев и обернулось невыполнением обязательств перед партнёрами по развитию. И хотя президент тут же приостановил принятый правительством документ до его рассмотрения в Конституционном суде, 57 молдавских военнослужащих всё-таки отправились на Rapid Trident-2017.

8 сентября Игорь Додон созвал тематический брифинг, на котором обвинил правительство в превышении полномочий, потребовал отставки вице-министра обороны Георге Галбура за нарушение приказа верховного главнокомандующего и понижения в звании или полного разжалования всех виновных, а также сообщил о подписании указа, согласно которому молдавским военнослужащим отныне запрещено принимать участие в любых мероприятиях за пределами страны без разрешения верховного главнокомандующего.

Ответный ход демократов долго себя ждать не заставил. “Думаю, что президент злоупотребляет некоторыми инструментами, которые предоставляет ему закон, и ошибочно понимает атрибуты верховного главнокомандующего армии”, - заявил председатель парламента Андриан Канду. Чтобы впредь глава государства “не злоупотреблял этими инструментами”, группа депутатов от ДПМ подготовила проект поправок в Закон о национальной обороне. Как говорится в информационной записке – “для преодоления институционального затора, создавшегося в последнее время в администрировании Национальной армии”.

Согласно нынешнему варианту Закона о национальной обороне, участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается главнокомандующим вооруженными силами. Авторы поправок предлагают передать эту прерогативу правительству – теперь оно, а не президент будет решать, в каких учениях следует принимать участие молдавским военным.

Также из закона предлагается исключить пункт о том, что глава государства вносит в парламент предложения об участии в международных операциях по поддержанию мира или в гуманитарных целях - это будет делать правительство. Кроме того, президента могут лишить полномочий по назначению руководства войск карабинеров.

По иронии судьбы регистрация в парламенте данной законодательной инициативы совпала с решением Конституционного суда по делу о Rapid Trident-2017. КС отклонил требование президента о проверке законности действий правительства по отправке военнослужащих на манёвры НАТО, постановив, что всё было осуществлено в рамках закона: хоть глава государства и является верховным главнокомандующим, за оборону и нацбезопасность отвечает правительство, а у него заключена договорённость с Украиной об участии в военных учениях. К тому же на Rapid Trident молдавские военнослужащие поехали без техники и вооружения, а это значит, что, исходя из ст. 33 Закона о национальной обороне, согласия президента на их выезд не требовалось.

“Каноническая” Грузия и “апокрифическая” Молдова

Игорь Додон категорически не согласен с планами демократов в очередной раз ограничить его власть. Он заявил, что не станет утверждать поправки в Закон о национальной обороне в случае их принятия. “Это противоречит Конституции. Даже если этот закон будет принят, мы его отклоним и не пропустим даже при повторном голосовании”, - сказал президент.

Политический аналитик Игорь Боцан сомневается в том, что глава государства поступит именно так, как говорит: “Самое интересное – как г-н Додон выполнит свою угрозу, если парламент проголосует, а потом, после его отклонения, переголосует этот закон. До сих пор мы были свидетелями того, что глава государства раз за разом подчинялся решению парламента и промульгировал те законы, против которых возражал. Где-то в российской прессе я даже встречал такой шутливый термин, как “последнее молдавское предупреждение”. Думаю, что в таком русле события будут развиваться и на этот раз”.

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп не исключает, что после того, как законопроект об ограничении полномочий президента, как главнокомандующего, будет проголосован в парламенте, последует обращение в Конституционный суд – или самого президента, или депутатов-социалистов. “Но я совершенно не имею понятия, какое будет принято решение, учитывая некоторую “специфичность” нынешнего состава КС и целого ряда его решений”, - говорит экс-замминистра иностранных дел.

Пятый президент Республики Молдова Игорь Додон – глава государства с самыми ограниченными полномочиями. За неполный год его президентства парламент не раз “корректировал” их, особенно те полномочия, что связаны с силовыми структурами. То в вопросе формирования Высшего совета безопасности, то выведя из-под контроля главы государства Службу информации и безопасности. Сейчас предпринимается попытка ограничить полномочия президента, как верховного главнокомандующего.

Есть ещё одна страна, кстати, тоже член “Восточного партнёрства”, где парламентское большинство отбирает власть у президента. Это - Грузия. Но грузинские парламентарии в своей борьбе за власть действуют строго “по учебнику”: по новой Конституции Грузия трансформируется в парламентскую республику, с 2023 г. грузинского президента уже будут избирать не всенародно, а путём голосования специальной коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек (150 – депутаты парламента, 150 – депутаты местных органов власти). После выборов президента в 2018 г. премьер-министр окончательно станет самой сильной фигурой в стране, а президент превратится в символическую фигуру, лишённую большей части своих полномочий.

Нынешнюю же форму правления в Республике Молдова трудно подогнать под какие-то канонические рамки: с одной стороны, премьер-министр Павел Филип торжественно объявляет, что Молдова является парламентской республикой и президент Игорь Додон не должен об этом забывать, а с другой, - с подачи демократов Конституционный суд возвращает всеобщие выборы президента, хотя “классически” глава государства в парламентских республиках избирается парламентом или специально образуемой широкой коллегией, а не народом.

Впрочем, политологи советуют не искать здесь смысла. Как говорит Валерий Осталеп, на каждом этапе политической борьбы правящая ДПМ руководствуется исключительно конъюнктурными соображениями, поэтому логики, а тем более “каноничности” в нынешней системе власти в Молдове нет, и быть не может.

Как Неймар с Кавани

“Мы вошли в этап предвыборной борьбы, - говорит экс-замминистра иностранных дел, - Ясно, что между демократами и социалистами, как ведущими политическими силами и главными претендентами на победу, напряжение будет расти. Одни сейчас реально владеют властью и хотят её сохранить, другие – претендуют на власть после парламентских выборов. Поэтому сейчас используются и будут использоваться любые тактические приёмы по нанесению имиджевого ущерба сопернику и повышения своего предвыборного рейтинга. Все же прекрасно понимают, что сиди в президентском кресле кто-то другой, не социалист, – такого рода инициатив бы не было. Понимают все, включая демократов, и то, что особого электорального удара по ПСРМ данная инициатива не нанесёт: те избиратели, что собираются голосовать за социалистов, так за них и проголосуют, несмотря на все тактические игры. Так что ДПМ сейчас больше укрепляет свой электорат, нежели вредит конкуренту, а её нынешняя инициатива – больше для прессы и не имеет особого практического значения”.

 

Нынешние поправки в Закон о национальной обороне Валерий Осталеп называет “тактическим политическим ходом для повышения предвыборных рейтингов”.

Игорь Боцан называет президента Додона “избирательным агентом ПСРМ” – отсюда и все нападки на него.

“Для Игоря Додона ситуация становится критической – ему нужно сделать всё, чтобы его партия победила на приближающихся выборах, - говорит политический аналитик. – Если социалисты в 2018 г. придут к власти, президент может смело заявить, что до сих пор шёл на уступки демократам не из трусости или каких-то опасений, а из тактических соображений, и получив всю полноту власти готов приступить к реализации своих обещаний, данных на президентских выборах 2016 г. Если же ПСРМ покажет на парламентских выборах хорошие результаты, но опять не войдёт во власть, для Додона-политика это может быть чревато. Он ещё два года будет являться ничего не решающим президентом и может стать не нужным не только своему стратегическому партнёру в лице руководства РФ, но и, не исключаю, что и Партии социалистов”.

Игорь Боцан также не исключает, что вопреки нынешним заявлениям руководства ДПМ о формировании после выборов политического альянса с любой партией правого толка, прошедшей электоральный порог, после парламентских выборов-2018 будет создана коалиция между демократами и социалистами.

“В итоге сохранится нынешний «статус-кво»: Запад, дай деньги, Россия – открой рынок. Демократы будут убеждать западных партнёров в том, что они сдерживают пророссийские устремления социалистов, социалисты будут говорить России, что не позволяют Молдове окончательно войти в орбиту западного влияния, - отмечает Игорь Боцан. – А почему бы и нет? До сих пор демократы и социалисты не раз играли на одном поле. Мы с Андреем Поповым насчитали где-то 15 эпизодов, когда они очень сильно помогли друг другу, начиная с голосования за президента Тимофти, заканчивая нынешним изменением избирательной системы. Параллельно было устранено большинство политических конкурентов в электоральных сегментах этих партий. Сейчас же, когда перед выборами они остались практически вдвоём, естественно, начались выяснения отношений. Как недавно в футболе, когда два футболиста одной команды – “Пари Сен-Жермен” - Кавани и Неймар перессорились из-за того, кому пробить пенальти, потому что за это оба могли получить определённые бонусы. Так и тут – обострение отношений в предвыборный период, введение определённых ограничений в отношении друг друга тоже способны принести определённые политические бонусы”. 


 
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