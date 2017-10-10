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Политика
Анатол Цэрану: Молдавско-украинские отношения проходят через светлый период
10.10.2017

Молдавско-украинские отношения проходят через светлый период. Никогда с момента провозглашения независимости обоих государств не было лучших, более плодотворных отношений, чем те, которые существуют в настоящее время. Такое мнение высказал политический аналитик Анатол Цэрану в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, для Республики Молдова, Украина в ее нынешней формуле, с ее политиками, которые формируются сегодня в Киеве, даже если иногда являются противоречивыми, представляют собой наилучшее состояние вещей, наиболее нужные, учитывая, что ранее Украина имела дуалистическую позицию по отношению к Молдове.

В то же время, политолог Руслан Шевченко заявил, что отношение украинских политиков к президенту Республики Молдова является отрицательным. „В этих условиях, вполне возможно, что приход социалистов к власти может означать блокирование или закрытие ряда молдавско-украинских проектов. Это не произойдет только в случае, если президент Игорь Додон поймет, что должен изменить свое пророссийское отношение к Украине”, - сказал Руслан Шевченко


 
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