10 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Экономика Республики Молдова теряет потенциал роста, мнение
10.10.2017

Экономика Республики Молдова теряет потенциал роста. Об в этом заявил эксперт Независимого аналитического центра Expert Grup Александру Фалэ в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

По словам эксперта, это тенденция потери экономического потенциала является постоянной. „Самое главное, что должно беспокоить всю страну это то, что в Республике Молдова со временем будет все труднее поднимать темпы экономического роста”, - сказал Александру Фалэ.

Член Высшего экономического совета при президенте Виссарион Чешуев отметил, что в ноябре 2014 года объем кредитов, которые были предоставлены в национальной экономике, вырос на 10-14%, а в настоящее время снижается. По его словам, это означает, что производители и предприниматели не доверяют банковской системе.

Бывший вице-премьер Валентин Долганюк заявил, что пик иностранных инвестиций в Республике Молдова был достигнут в 2013 году. По его словам, с тех пор уровень инвестиций продолжает снижаться. „Ни один инвестор не придет в Молдову, если не будет уверен в возвращении инвестиций”, - сказал Валентин Долганюк.

Председатель Ассоциации „Воевод” Николай Паскару отметил, что если не был бы украден миллиард долларов, были бы решены несколько проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова и статистика выглядела бы совсем иначе.


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.