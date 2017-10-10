Экономика Республики Молдова теряет потенциал роста, мнение

Экономика Республики Молдова теряет потенциал роста. Об в этом заявил эксперт Независимого аналитического центра Expert Grup Александру Фалэ в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передает IPN.

По словам эксперта, это тенденция потери экономического потенциала является постоянной. „Самое главное, что должно беспокоить всю страну это то, что в Республике Молдова со временем будет все труднее поднимать темпы экономического роста”, - сказал Александру Фалэ.

Член Высшего экономического совета при президенте Виссарион Чешуев отметил, что в ноябре 2014 года объем кредитов, которые были предоставлены в национальной экономике, вырос на 10-14%, а в настоящее время снижается. По его словам, это означает, что производители и предприниматели не доверяют банковской системе.

Бывший вице-премьер Валентин Долганюк заявил, что пик иностранных инвестиций в Республике Молдова был достигнут в 2013 году. По его словам, с тех пор уровень инвестиций продолжает снижаться. „Ни один инвестор не придет в Молдову, если не будет уверен в возвращении инвестиций”, - сказал Валентин Долганюк.

Председатель Ассоциации „Воевод” Николай Паскару отметил, что если не был бы украден миллиард долларов, были бы решены несколько проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова и статистика выглядела бы совсем иначе.