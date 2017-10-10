10 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Константин Москович – два необыкновенных концерта в Кишиневе (Видео)
10.10.2017

Два концерта преподнес в дар Кишиневу народный артист Молдовы Константин Москович.
Первый из них — это хиты молдавских авторов 70-х-80-х годов, исполненные популярными артистами в совершенно новой аранжировке.

Как сообщил Москович, перед концертом на свет появился новый альбом, оркестр был записан на Украине. А приглашенные артисты под аккомпанемент объединенного оркестра Молдовы и Украины спели эти композиции с особым подходом — так, как они никогда доселе не звучали.

Второй концерт — сольное выступление Московича "Мелодия души".

"Я представил музыку разных стран — Молдова, Азербайджана, Израиля и т.д. А специально оформление сцены сделало впечатление еще более насыщенным. Отдельная благодарность — оркестру и моим специальных гостям: ансамблю Concertino, Ширзаду Фаталиеву, играющему на очень древнем инструменте — балабане.

Он с удовольствием дал мне несколько уроков игры на этом инструменте", — рассказал артист. Он адресовал слова благодарности и мастеру гортанного пения из Казахстана Едилу Хесеинову.


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.