Около 1500 рабочих мест будет представлено на Ярмарке вакансий

Около 1500 вакансий будут предложены 12 октября на XIII-й Ярмарке рабочих мест в Кишиневе. Параллельно аналогичная ярмарка откроется и в интернете. Она пройдет с 12 по 18 октября, на портале www.e-angajare.md. Таким образом, соискатели вакансий смогут подать заявку для трудоустройства на нужную работу из дома.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, виртуальная ярмарка рабочих мест будет доступна на платформе www.e-angajare.md и соберет 43 работодателя. Лица, желающие трудоустроиться, смогут напрямую отправлять свои документы, передает IPN.

Ярмарка рабочих мест предлагает карьерные возможности для различных социальных категорий: лиц без места работы, ветеранов, работников, которые хотят изменить свою работу, работников с профессиональным опытом, молодых специалистов или тех, у кого нет работы /специальности.

На Ярмарке будут размещены точки электронного самоинформирования, что позволит свободному доступу к информационным каналам о рабочих местах, управляемых Национальным агентством по трудоустройству: портал свободных рабочих мест www.angajat.md и онлайн платформа Ярмарки www.e-angajare.md.

Лиц, ищущих работу, ожидают 12 октября, с 10.00 до 15.00 часов, в кишиневском Центре культуры и военной истории, ул. Тигина, 47.