10 Октября 2017
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Общество
Метровые снежные сугробы в Румынии: чего ждать в Республике Молдова
10.10.2017

Румынию запорошило снегом в октябре. Как отмечают местные метеорологи, в некоторых зонах страны-соседки уровень снега достиг до одного метра. Речь идет о Трансфэгэрашском шоссе, которое проходит через горный массив Фэгэраш.

Из-за снегопада и метели прошлой ночью там оказались заблокированными множество машин. Чтобы высвободить транспортные средства из заносов понадобилась помощь спасателей.

На трассе Трансальпина также намело. Уровень снега там достиг полметра. В связи с этим эта дорога оказалась заблокирована на два дня.

В Республике Молдова же синоптики обещают на этой неделе хорошую погоду. Температура воздуха достигнет до +22 градусов по Цнельсию. Теплеть начет со среды, когда воздух прогреется до +15..+20 градусов, и достигнет максимума в +22 в четверг и пятницу. В субботу и воскресенье на столбиках термометров ожидается +11..+17.


 
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