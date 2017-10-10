Иди в бан, Одуван: Ранимые кишиневцы обиделись на российского блогера и предложили объявить его персоной «нон грата»

Кто бы мог подумать, что банальные вещи, которые озвучил Илья Варламов, вызовут такое обсуждение в молдавском обществе!

В Молдове снова побывал известный российский блогер Илья Варламов (известный по прозвищу Одуван). На встрече со своими поклонниками в Кишиневе он ответил на вопросы, по обыкновению (а что-то подобное он делает практически в каждом городе, куда приезжает), рассказав, в каком дерьме мы все тут живем. Эта банальщина, в свою очередь, вызвала какую-то сумасшедшую реакцию в соцсетях. Отдельные пользователи даже предложили объявить его персоной «нон грата» и запретить въезд в Молдову за неуважение к стране! Все в один голос твердят, что, мол, мы и сами знаем о своих проблемах, но это не значит, что кто-то должен приезжать к нам в город и так этот город ругать!

Естественно, оживились и местные блогеры, так сказать, «от сохи», которые всячески как раз Варламову подражают – правда, дальше матерщины пока не идут, так как со стилем и чувством юмора у них туго (кроме того, не все они знают, что на их российского кумира работает столько народа, сколько не каждое СМИ сможет себе позволить). В общем, они такой популярностью похвастать не могут, а хайпануть на известном гастролере очень хочется. Один из них, кажется, бывший торговец чебуреками, поучал россиянина, что правильно надо говорить «Молдова», а не «Молдавия», но количество «лайков» оставляло желать лучшего…

Тогда этот же чебуречник подхватил оговорку в передаче-интервью с Варламовым на Фейсбуке, где упоминалась наша газета. Звучала она так: «Илья, аудитория вашего блога сопоставима с читательской аудиторией газеты «Комсомольская правда» и составляет около 1,5 миллиона уникальных посетителей в день…» Местный оппонент аж взмыл, как коршун в Буджакской степи: дескать, вот она, сила наша блогерская! Правда, когда стало понятно, что цифры некорректны (аудитория сайта Ильи – 1,5 миллиона «уников» в МЕСЯЦ, а «КП» - столько же, но именно в СУТКИ), молдавский персонаж написал следующее:

- Вышла небольшая неточность в посещаемости блога, но на положение вещей это не влияет!

Тут каждое слово достойно, чтобы быть отлитым в бронзе: ничего себе, НЕБОЛЬШАЯ неточность – вот так молдавские блогеры и заказы выполняют, на глазок, обижаясь, что больше 30 долларов за пост им никто дать не хочет!

В общем, возвращаясь к нашим баранам, хочется сказать: да, есть такое — мы можем сами сколько угодно ругать свой город, свою страну, своих детей, но если это делает кто-то другой, нас это ужасно раздражает и напрягает. Вот и в данном случае уже второй день несутся в адрес Варламова проклятия, а он, между тем, сидит себе сейчас где-нибудь в очередном условном Задрипанске и, попивая наливочку, рассказывает зрителям о том, в каком гадюшнике они живут. Работа у человека такая, а мы тут в его словах тайный смысл пытаемся найти…

Павел МУНТЯН