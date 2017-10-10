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Спорт
Сборная Молдовы проиграла и последний матч с Австрией
10.10.2017

Сборная Молдовы по футболу завершила квалификационную кампанию Чемпионата мира 2018 года с поражения на своем поле. Футболисты потерпели поражение от Австрии, с 0-1, передает IPN.

На 55-й минуте Артур Ионицэ был удален, заработав желтые карточки, а на 69-й минуте Луис Шоб забил единственный гол матча.

Молдова завершила квалификационную кампанию всего с двумя очками, оба были получены в противостоянии с Грузией. Группу D выиграла Сербия, которая примет участие в Чемпионате мира, который состоится в России. Ирландия заняла второе место и квалифицировалась в следующую стадию турнира.

Молдавской сборной предстоит выступление в Кубке наций, который стартует осенью 2018 года.


 
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