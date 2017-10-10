10 Октября 2017
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Сообщение о бомбе в Замке Мими: все сотрудники учреждения эвакуированы
10.10.2017

 Полиция сообщила, что получила звонок с предупреждением о том, что в Замке Мими будет заложена бомба. Неизвестный сказал, что обижен на администраторов Замка Мими.

Информация о бомбе была подтверждена пресс-секретарем инспектората полиции Новых Анен Сильвией Ветку, сообщает unimedia.info.

В 10:10 в инспекторат позвонил неизвестный с сообщением о том, что в Замке Мими будет заложена бомба.

В Замок была немедленно отправлена команда саперов.

Во время звонка о бомбе в здании Замка Мими проводилось мероприятие, организованное Российской Федерацией.

Органы правопорядка эвакуировали около 60 человек, 40 из них посетители, а еще 20 являются сотрудниками Замка.

Сотрудники органов правопорядка утверждают, что звонок поступил из столицы.


 
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